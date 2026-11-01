이동건, '제주 카페' 돌연 폐업.."서울서 장거리 이동 힘들어 이전" ('미우새')

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 이동건이 제주 카페 운영을 돌연 폐업한 이유를 밝혔다.

1일 방송된 SBS '미운우리새끼'에는 유정수가 새 작업실을 소개한 모습이 전파를 탔다.

이날 유정수의 새 작업실에 이동건, 임원희, 조진세가 찾았다. 유정수는 수영장까지 갖춘 으리으리한 작업실을 공개, "하루종일 청소를 하는데 끝나지 않는다"라며 관리 고충을 전했다.

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이동건은 "제가 카페에 출근해서 제일 먼저 하는 게 연못 청소하는 거였다"라며 공감했고 임원희는 "제주도 카페가 망했다는 소문이 있던데"라며 이동건의 제주 카페 폐업 배경에 대해 물었다.

이동건은 "서울 이전을 준비하고 있다. 제주도에서 1년 6개월 영업했는데, 계속 왔다 갔다 하는 게 생각보다 너무 힘들었다. 기간이 길어지니까 최선을 다해도 (손님들에게) 만족을 못 드렸다. 이런 게 힘들어서 (유정수와) 상의를 해서, 서울에서 더 열심히 해보는 걸로 이전을 준비하고 있다"라고 설명했다.

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유정수는 "서울에서 더 멋있는 프로젝트를 하기 위해 준비 중"이라며 이동건의 서울 카페 개업을 돕고 있다고 밝혔다.

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joyjoy90@sportschosun.com