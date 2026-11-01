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이동건, '제주 카페' 돌연 폐업.."서울서 장거리 이동 힘들어 이전" ('미우새')

이게은 기자

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이동건, '제주 카페' 돌연 폐업.."서울서 장거리 이동 힘들어 이전" ('미우새')

[스포츠조선 이게은기자] 배우 이동건이 제주 카페 운영을 돌연 폐업한 이유를 밝혔다.

1일 방송된 SBS '미운우리새끼'에는 유정수가 새 작업실을 소개한 모습이 전파를 탔다.

이날 유정수의 새 작업실에 이동건, 임원희, 조진세가 찾았다. 유정수는 수영장까지 갖춘 으리으리한 작업실을 공개, "하루종일 청소를 하는데 끝나지 않는다"라며 관리 고충을 전했다.

이동건은 "제가 카페에 출근해서 제일 먼저 하는 게 연못 청소하는 거였다"라며 공감했고 임원희는 "제주도 카페가 망했다는 소문이 있던데"라며 이동건의 제주 카페 폐업 배경에 대해 물었다.

이동건, '제주 카페' 돌연 폐업.."서울서 장거리 이동 힘들어 이전" ('미우새')

이동건은 "서울 이전을 준비하고 있다. 제주도에서 1년 6개월 영업했는데, 계속 왔다 갔다 하는 게 생각보다 너무 힘들었다. 기간이 길어지니까 최선을 다해도 (손님들에게) 만족을 못 드렸다. 이런 게 힘들어서 (유정수와) 상의를 해서, 서울에서 더 열심히 해보는 걸로 이전을 준비하고 있다"라고 설명했다.

유정수는 "서울에서 더 멋있는 프로젝트를 하기 위해 준비 중"이라며 이동건의 서울 카페 개업을 돕고 있다고 밝혔다.

joyjoy90@sportschosun.com

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