'돌싱' 정애연, 子는 전남편 김진근이 양육.."이혼 후 母와 합가" ('미우새')

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 정애연이 이혼 후 어머니와 함께 살고 있는 일상을 공개했다.

1일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에는 정애연이 출연했다.

정애연은 최근 프로듀서로 제2의 삶을 시작했다고 밝혔다. 프로듀서로 바쁜 시간을 보낸 다음날, 그는 외출복을 그대로 입고 일어난 모습을 보였다. 정애연은 어머니에게 빨래와 청소 문제로 잔소리를 듣는가 하면, 허당미도 드러내며 작품 속 카리스마 넘치는 모습과는 180도 다른 일상을 보여줬다.

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정애연 어머니는 식사 자리에서 연신 음식이 짜다는 정애연에게 "어제 술 먹어서 혀가 맛이 갔나 보다"라며 현실 어머니 모습을 보여 웃음을 안겼다. 그러다 어머니는 갑자기 "좋은 사람 있어? 좋은 사람 찾아봐"라고 말했고, 정애연은 "아무도 소개시켜주지 않더라"라며 아쉬워했다. 어머니가 "그래도 시집가야지"라며 재혼도 언급하자 정애연은 자리를 피해 부엌으로 가 태연하게 이야기 주제를 바꿨다.

한편 정애연은 2009년 배우 김진근과 결혼했지만 2021년 이혼했다. 아들 양육권은 김진근이 가졌다.

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joyjoy90@sportschosun.com