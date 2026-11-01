장승조♥린아, 자식농사 대박났다.."8살 子 진짜 잘생겨, 너무 귀엽다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 장승조가 첫째 아들 아로의 폭풍 성장 근황을 공개하며 흐뭇한 아빠 미소를 지었다.

지난 10월 30일 왁스의 공식 유튜브 채널 '왁스-조혜리'에는 '20년 지기 장승조와 삼겹살만큼 맛있는 토크.. "통장 잔고에..." (feat. 화장을 고치고)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

공개된 영상에는 연극 '유리동물원'의 주연 배우로 무대에 오르고 있는 장승조가 출연해 왁스와 다양한 이야기를 나눴다. 특히 두 아이의 아빠인 장승조는 첫째 아들 아로의 남다른 요리 실력을 자랑하며 아들 바보 면모를 드러내 눈길을 끌었다.

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이날 장승조는 평소 요리를 즐긴다며 아이들과 함께하는 일상을 공개했다. 그는 "저 요리하는 거 좋아한다. 아침은 애들이 해달라는 거 해주긴 하는데, 지금은 첫째가 자기가 차려 먹는 걸 좋아한다"고 말했다.

이어 아들 아로의 귀여운 일화를 전했다. 장승조는 "되게 웃긴 게 뭐냐면 내가 '아로야 내일 아침에 아빠 깨워'라고 하면 아로가 '아빠 나 내일 아침에 일어나면 계란찜이랑 참치 비빔밥 해 먹어야지'라고 한다"라고 밝혀 웃음을 자아냈다.

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아들의 요리 실력에 깜짝 놀랐던 순간도 공개했다. 장승조는 "저번에 계란 푸는데 스냅이 기가 막히더라. '아로야 너 그거 어디서 배웠어?'라고 하니 '저번에 배웠어'라고 하며 자기가 알아서 하더라. 기가 막힌다. 진짜 다 컸다"라고 말하며 뿌듯한 마음을 감추지 못했다.

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아빠가 일일이 알려주지 않아도 스스로 요리를 해 먹을 만큼 훌쩍 성장한 아들의 모습에 감탄한 것. 특히 계란을 푸는 손놀림에서 남다른 감각을 발견했다는 장승조의 이야기는 아들을 향한 애정과 자랑스러움을 고스란히 느끼게 했다.

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이를 듣던 20년 지기 왁스 역시 흐뭇한 미소를 지었다. 왁스는 "귀엽다. 애기들 진짜 잘생겼다"라고 칭찬하며 장승조의 아들 자랑에 공감했다.

한편 장승조는 2014년 뮤지컬 배우 린아와 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.