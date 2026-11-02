[인터뷰①] 투어스, 청춘 일기장 '내 이름을 불러줘' "시행착오 끝 만든 앨범"

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[스포츠조선 백지은 기자] 아프니까 청춘이다.

그룹 투어스가 청춘의 시행착오, 그리고 그를 딛고 일어날 수 있었던 원동력을 솔직하게 풀어낸다.

투어스는 2일 오후 6시 싱글 2집 '투 어스(TO US)'를 발표한다. 이번 앨범은 하고 싶은 것도, 이루고 싶은 것도 많은 여섯 청춘, 신유 도훈 영재 한진 지훈 경민의 솔직한 이야기를 담은 신보다.

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영재는 "열심히 준비한 앨범"이라고, 지훈은 "올해가 끝나기 전 팬분들과 또 한번 추억을 만들 수 있을 것 같아 기대된다. 후회하지 않도록 열심히 활동하겠다"고 밝혔다.

타이틀곡 '내 이름을 불러줘'는 자신을 믿어주는 42(투어스 공식 팬클럽)가 있기에 어떤 상황에서도 용기를 내 자신을 내던질 수 있다는 투어스의 고백을 담은 '보이후드 팝'이다.

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영재는 "일기장 쓰듯 준비한 앨범이다. 처음 데모곡을 들었을 때 무대 위에서 다같이 불사르고 있는 우리의 모습이 그려졌다"고, 지훈은 "'투어스는 누구인가'라는 질문에서 시작한 앨범이다. 우리의 이름을 불러주는 팬분들의 목소리를 듣고 불안하더라도 온몸을 내던질 수 있다는 우리의 새로운 특징과 장점을 전달하고 싶었다"고 소개했다.

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영재 신유 도훈은 작사에 참여해 진정성을 더했다.

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도훈은 "눈에 보이지 않는 믿음과 신뢰를 어떻게 하면 잘 표현할 수 있을까 생각하며 가사를 썼다"고, 영재는 "앨범에 우리의 이야기를 녹여내고자 회사와 1대1로 개인 인터뷰를 해서 뼈대를 만들었다"고, 신유는 "내 생각을 진정성 있게 담으려 했다"고 설명했다.

지훈은 "막상 가사로 멤버들의 마음을 보니 내 생각보다 훨씬 멋있었다. 멤버들이 모든 순간 진심으로 임해줬다는 게 느껴져서 고마웠고 함께하는 사람들이 이렇게 멋진 사람들이라는 게 듬직했다. 형들이 작사 크레디트에 이름을 올리면서 모든 멤버들이 한번씩 앨범에 다 참여하게 됐다. 우리가 끊임없이 성장하고 노력하고 있다는 생각에 마음이 훈훈해졌다"고 털어놨다.

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국내 가요계 빅4 중 하나인 하이브 산하 레이블 플레디스에서 데뷔한 투어스다. 직속 선배는 무려 세븐틴이다. 그만큼 탄탄한 노하우와 자본력이 갖춰진 환경에서 탄생한 금수저 그룹이라고 할 수도 있지만, 투어스는 주어진 것들에 안주하지 않았다.

끊임없이 자신을 갈고 닦으며 자신들만의 음악과 정체성을 고민했고, 그 결과 학창시절, 친구 관계 등 누구나 공감할 수 있는 풋풋하고 순수한 일상적 감정을 담은 독자 장르 '보이후드 팝'을 만들어냈다. 이 보이후드팝을 바탕으로 투어스는 데뷔곡 '첫 만남은 계획대로 되지 않아'부터 멜론 톱100 및 주요 차트 정상을 차지했고, 각종 신인상을 휩쓸며 5세대 보이그룹 선두주자로 입지를 다져왔다.

신유는 "리더로서 많은 시행착오가 있었다. 데뷔 초에는 앞에서 끌어주고 좋은 본보기가 되어야 한다는 고정관념이 있었는데 막상 그러다 보니 멤버들이 어떤 고민이 있는지, 뭘 원하는지 확인할 수가 없었다. 뒤에서 밀어주며 멤버들의 컨디션과 상황을 확인해보자고 생각을 바꿨다"고, 지훈은 "데뷔 초에는 다급함이 있다보니 페이스 조절을 잘 못했다. 하지만 내 스스로를 알아가며 멤버들과 이야기 하며 실행력을 갖고 페이스조절을 하고 있다"고 고백했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com, 사진제공=플레디스