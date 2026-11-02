조혜련, 이성미와 종교 문제로 손절 "이혼후 힘들다하니 교회 권유, 2년 반 안봐"

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[스포츠조선 김소희 기자] 개그우먼 조혜련이 절친 이성미와 한때 연락을 끊고 지냈던 과거를 털어놨다. 종교 권유를 둘러싼 갈등으로 무려 2년 반 동안 관계가 멀어졌던 사연을 공개해 눈길을 끌었다.

최근 유튜브 채널 '교회는 안 다니는데 궁금은 하네요'에는 'Q. 하나님이 있다는 증거를 대시오. 정답: 조혜련 | 교안궁하 ep.14 | 조혜련 태항호 김호현'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 조혜련은 과거 이성미와 연락을 끊었던 일화를 언급하며 당시 느꼈던 부담감을 솔직하게 털어놨다.

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조혜련은 "나 그 언니하고 전화번호 지워버리고 연락 끊었었다. 날 위해 기도한다고 하고, 나보고 연예인 연합예배 나오라고 했다"면서 "너무 부담스러웠다"고 고백했다.

이어 이성미와 함께 식사했던 당시를 떠올렸다. 조혜련은 "나 너무 싫었다. 이 언니는 만나면 맨날 눈빛이 딴 게 있는 거다. 내가 이혼할 때 밥을 같이 먹었다. 내가 '언니 나 너무 힘들어'라고 했는데 언니가 밥 먹고 울더니 '혜련아 오늘 연예인 연합예배가 있다'라고 하더라"라며 "거기에 데려온 저의가 너무 싫었다"고 토로했다.

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당시 이혼으로 힘든 시간을 보내던 자신에게 위로와 공감을 기대했지만, 대화가 종교 권유로 이어지면서 오히려 큰 부담을 느꼈다는 것. 조혜련은 결국 한 차례 이성미의 권유를 받아들여 예배에 참석했지만, 그곳에서 예상치 못한 일을 겪었다.

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그는 "한 번은 가줬다. 근데 이단 특집을 하더라. 거기에 내가 믿는 종교가 나왔다. 열받아서 뛰쳐 나갔다"며 "그 뒤로 2년 반을 연락 끊었다. 번호를 지워버린 것"이라고 밝혔다.

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앞서 조혜련은 여러 방송을 통해서도 이성미와 종교 문제로 멀어졌던 사연을 공개한 바 있다. 당시 조혜련은 이성미의 권유로 교회에 갔다가 이단 특집 자료 화면에 자신의 얼굴이 등장하는 것을 보고 기분이 상했다고 밝혔다.

이후 두 사람은 한동안 연락을 끊고 지냈지만, 조혜련이 교회에 다니게 되면서 다시 가까워진 것으로 알려졌다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com