로이킴, 충격적인 무대 추락 영상.."땅 꺼진 줄 모르고 앞으로 나가, 2주 쉬어야"

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 로이킴이 공연 도중 무대 아래로 추락하는 아찔한 사고를 당한 가운데, 당시 상황을 직접 설명하며 팬들을 안심시켰다.

로이킴은 지난달 29일 자신의 인스타그램을 통해 다리에 보호대를 착용한 사진을 공개하며 부상 소식을 전했다.

그는 "매진 행렬이 감사해 몸 둘 바를 몰라서 그랬나, 무대에서 공연하다 14년 만에 떨어져 봤다"고 털어놨다. 이어 "다행히 콘서트까진 충분히 나을 거라 하니 아무 걱정 붙들어 매고"라며 예정된 공연을 앞두고 걱정할 팬들을 안심시켰다. 이후 댓글을 통해 "진짜 뼈 안 부러진 게 천만다행"이라고 덧붙이며 아찔했던 사고 당시 상황을 전했다.

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실제 사고 순간이 담긴 영상도 공개돼 충격을 더했다. 한 팬이 공개한 영상에는 공연 도중 기타를 멘 채 무대 위를 걸어 나오던 로이킴의 모습이 담겼다. 무대 끝으로 걸어가던 그는 미처 발을 디딜 곳을 확인하지 못한 채 허공에 발을 내디뎠고, 그대로 무대 아래로 추락했다. 예상치 못한 순간 벌어진 사고에 영상을 접한 팬들도 놀란 반응을 보였다.

이후 로이킴은 팬들의 걱정을 덜어주기 위해 직접 라이브 방송을 진행하고 사고 당시의 구체적인 상황을 설명했다.

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지난달 29일 로이킴은 자신의 SNS를 통해 "부산에서 행사 공연이 하나 있었다"면서 "거기가 원래 뮤지컬을 하는 공연장이었던 거다. 그래서 무대 앞에 관객들은 안 보이는 피트라는 공간이 있었다. 제가 그래서 무대에서 공연하다가 앞으로 걸어 나갔는데 거기에 피트가 있는지 몰랐다. 조명이 다 꺼져 있었다. 땅도 꺼져 있었는데 그걸 모르고 기타 메고 뚝 떨어진 것"이라고 설명했다.

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특히 추락하는 순간에도 기타를 지키기 위해 몸을 움직였다고 밝혀 눈길을 끌었다. 로이킴은 "공연 시작도 하기 전 사운드 체크 하고 있는데 내 기타가 다치면 관객들이 공연을 못 본다. 그러니 기타를 지키기 위해 발로 랜딩하고 엉덩이로 누웠다. 그래서 오른쪽 다리와 무릎에 무리가 온 거다"라고 당시 상황을 전했다.

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자칫 큰 부상으로 이어질 수 있었던 아찔한 순간이었지만, 로이킴은 무엇보다 기타를 보호하는 데 집중했던 것. 공연을 앞두고 자신의 악기를 지키기 위해 몸을 던졌다는 그의 설명에 음악을 향한 남다른 애정도 엿보였다.

다행히 골절 등 심각한 부상은 피한 것으로 전해졌다. 로이킴은 "보통 같으면 뼈가 부러진다고 하더라. 다행인 거는 거기에 아무것도 없었다"면서 "콘서트 앞두고 어디가 부러지지 않았다. 잘 걸어 다닌다. 아프긴 해서 2주는 쉬어야 하지만 견딜 수 있을 정도며 기타도 지켰다. 그리고 그다음 날 공연도 잘했다"라고 밝혔다.

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한편 로이킴은 지난 6일 새 싱글 '크게 울어라'를 발매하고 활발한 음악 활동을 이어가고 있다. 다양한 공연을 통해 팬들과 만나고 있는 그는 오는 7일 '2026 ROUND in Korea', 8일 '2026 입크콘서트' 무대에 오를 예정이다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com