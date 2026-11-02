이경실, '혼전임신' 며느리에 이 정도로 조심.."문자할 때 조사·접속사도 재확인"

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[스포츠조선 이게은기자] 개개그우먼 이경실이 며느리를 대할 때 조심스럽다며 고부관계를 언급했다.

1일 유튜브 채널 '지식인사이드'에는 '딸같은 며느리는 환상이다. 고부가 굳이 친할 필요 없는 이유'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이경실은 앞서 아들 손보승이 혼전임신한 것을 언급, "23살에 군대도 안 갔는데 애가 생겼다고 했다. 아들이 그렇게 빨리 가장이 되는 게 싫더라"라고 떠올렸다. 이어 아들의 책임감을 키우기 위해 절연을 택했다고 밝혔다.

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이경실은 "내가 수습해 주는 건 아닌 것 같았다. 일을 벌였을 때는 책임감이 따른다는 걸 심어줘야겠더라. 냉정해질 수 밖에 없었다. 손주가 100일이 될 때까지 안 봤다. (안 보는 기간에) 아들과 며느리를 지켜봤는데 애를 예쁘게 잘 키우더라"라고 말했다. 이어 "절연 4개월 차에 받아들였다. 며느리도 얼마나 마음고생을 했겠나. 안아주니 울더라. 지금까지 재밌게 살고 있더라"라고 덧붙였다.

그러자 진행자 한석준은 "딸 같은 며느리냐"라고 물었고, 이경실은 "그런 생각을 하면 안 된다"라며 못 박았다. 이어 "나도 며느리지만 시어머니를 내 엄마처럼 생각 안 하는데 어떻게 며느리가 딸이 될 수 있나. 오히려 더 조심해야 한다. 며느리한테 한마디를 하더라도 생각하고 말한다. 전화로 대화하면 감정적으로 나갈 수 있으니 문자를 보낸다. 조사, 접속사도 다시 다 읽어본다"라고 이야기했다.

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joyjoy90@sportschosun.com