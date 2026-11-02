방은희, 母 고독사 이틀만에 발견→특수청소업체 연락.."옆에 못 있어 미안"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 방은희가 돌아가신 어머니를 떠올리며 오열했다.

10월 31일 KBS Joy 예능 '운명네컷' 측은 '돌아가신 엄마와의 대화?!'라는 제목의 예고 영상을 공개했다.

영상 속 방은희는 무속인의 손을 꼬옥 잡고 "엄마 미안해. 돌아가실 때 옆에 못 있어서 미안해"라며 오열했다. 무속인도 "이렇게라도 보니까 너무 좋다"라며 눈물을 펑펑 쏟았다. 이를 지켜보던 이상민도 눈을 질끈 감고 눈물을 훔쳤다.

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앞서 방은희는 어머니를 고독사로 떠나보냈다고 밝힌 바 있다. 그는 지난 7월 유튜브 채널 '임하룡 쇼'에서 어머니를 갑작스레 떠나보낸 후 특수청소업체를 찾았던 사연을 전했다. 그는 "엄마가 말도 안 되게 갑작스럽게 돌아가셨다. 제가 상황이 안 좋아 엄마를 1년 동안 못 뵀다. 엄마는 저의 안 좋은 모습을 보면 금방 아니까, '금방 만나'라고 하면서 1년을 못 봤는데 그 사이에 돌아가셨다"라고 털어놨다.

이어 "엄마가 이틀 만에 발견이 돼서 유품 정리를 못하겠더라. 그래서 특수청소업체에 연락해서 부탁드렸다"고 덧붙였다.

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joyjoy90@sportschosun.com