'파하~' 웃던 故최불암, 오늘(2일) 영면…'국민 아버지' 별이 되다

사진=사진공동취재단

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 고(故) 최불암이 영면에 든다.

2일 오전 7시 40분, 서울아산병원에서 최불암의 발인이 비공개로 엄수되며, 오전 9시 서울 여의도성당에서 장례 미사가 열린다. 장례 미사는 염수정 추기경의 집전으로 거행되며, 팝페라 가수 임형주가 장례 미사에서 '아베 마리아'(Ave Maria)를 부른다. 임형주는 최불암을 '이모부'라고 칭할 만큼 각별한 사이였던 것으로 알려졌다.

장례 미사 후에는 전국후원회장을 맡았던 초록우산 어린이재단을 마지막으로 찾은 후, 장지 동화경모공원에서 영면에 든다.

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최불암은 지난 10월 29일 오후 10시께 향년 87세로 사망했다. 지난해 3월 허리디스크 수술을 받은 후 재활에 힘썼으나 최근 건강이 급격히 악화된 것으로 전해졌다.

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서울아산병원에 마련된 빈소에는 나문희, 김혜자, 고두심, 양택조, 윤여정, 임현식, 오지명, 이정섭 등 원로 배우들과 신현준, 송승헌, 최수종, 남성진, 이제훈 등 후배 배우들의 조문 행렬이 이어졌다. 유인촌 전 문화체육관광부 장관, 정몽준 아산재단 이사장, 나경원 국민의힘 의원, 김민석 더불어민주당 대표 등 정재계 인사들의 발길도 이어졌다.

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특히 고인을 부모처럼 따랐던 배우 김혜수는 5일간의 장례 기간 하루도 빠짐없이 빈소를 지키며 유족을 위로하고 조문객을 맞이해 눈길을 끌었다.

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한편 최불암은 1939년생(호적상 1940년생)으로 1959년 연극 '햄릿'으로 데뷔, 특히 MBC '수사반장'(1971~1989)과 MBC '전원일기'(1980~2002)에서 활약하며 국민 배우로 사랑받았다. '수사반장'에서는 형사 역할로 카리스마 넘치는 연기를, '전원일기'에서는 서민적이고 푸근한 아버지 역할로 전 국민적인 인기를 얻었다.

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이 외에도 드라마 '여명의 눈동자', '그대 그리고 나', '사랑은 아무나 하나', '그대 웃어요', '식객' 등을 통해 다양한 캐릭터로 분했고 '좋은나라 운동본부', '한국인의 밥상' 등 교양 프로그램 MC를 맡으며 친근한 진행자로도 사랑받았다. 특히 '한국인의 밥상'은 2011년부터 2025년까지 14년이나 이끌었지만 건강상의 이유로 하차했으며 끝내 돌아오지 못했다.

60년 넘게 안방극장을 지키며 국민 배우로 사랑받았던 최불암. 그가 남긴 작품과 온화한 인품, '파하~' 특유의 웃음까지 오래도록 대중의 기억 속에 남을 것이다.

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joyjoy90@sportschosun.com