"故최불암 영면까지 홍보에 이용"..선 넘은 식당 SNS에 '공분'

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 고(故) 최불암의 장지 소식을 식당 홍보에 활용한 한 업소의 SNS 게시물이 공분을 사고 있다.

지난 1일 경기도의 한 식당은 공식 SNS 계정에 최불암의 사진을 삽입한 홍보 영상을 게재했다.

영상에는 "최불암 선생님이 파주 통일동산 동화경모공원에 영면하십니다"라는 문구와 함께 식당 상호가 노출됐다.

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식당 측은 게시글을 통해 "동네 아저씨처럼 친근하고 따뜻하게 오랫동안 우리 사회에 선한 영향력을 주신 분께서 우리 동네 동화경모공원에 영면하심에 참으로 감사하고 영광으로 생각한다"고 밝혔다.

그러면서 자신의 가게 위치를 설명한 뒤 "특별한 분들과 특별한 분위기를 원하시는 많은 분이 오시길 소망한다"고 덧붙였다.

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이에 고인의 마지막 안식처가 식당 인근에 마련됐다는 사실을 앞세워 추모의 의미를 담은 듯한 글을 올렸지만, 사실상 이를 업소 홍보에 이용한 것 아니냐는 비판이 제기됐다.

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게시물을 접한 네티즌들은 "누군가의 슬픔을 가지고... 이건 좀 아니지 싶다" "이걸 홍보라고 올리는거냐, 거르겠다" "이게 지금 맞는거냐" "무슨 홍보를 이렇게 하느냐" 등의 반응을 보이며 불쾌감을 드러냈다.

사진=사진공동취재단

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한편, 최불암은 지난 29일 입원 치료 중 향년 87세로 별세했다. 빈소는 서울아산병원 장례식장에 마련됐다.

발인은 2일 오전 7시 40분 비공개로 엄수되고, 오전 9시 여의도 성당에서 염수정 추기경 집전으로 장례 미사가 거행된다. 고인은 장지로 향하기에 앞서 생전 전국후원회장을 맡았던 초록우산 어린이재단을 마지막으로 찾은 뒤 경기도 파주시 동화경모공원에 안장된다.

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jyn2011@sportschosun.com