'미트3 준우승' 손빈아, 올백의 사나이 파워 무섭네…초동 12만장 '기염'

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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 손빈아가 막강한 팬덤 화력을 입증했다.

손빈아는 10월 23일 미니 1집 '나 그대를'을 발매했다. 이번 앨범은 한터차트 기준 초동 12만 3056장의 판매고를 올렸다. 또 발매 당일 앨범 수록곡 전곡 멜론 핫100 차트인에 성공하며 뜨거운 인기를 입증했다. TV CHOSUN '미스터트롯3'에서 준우승을 차지하며 쌓은 신뢰와 탄탄한 팬덤의 지지가 트로트 장르에서는 손꼽힐만한 기록적인 수치로 이어진 것.

손빈아는 더 좋은 무대와 콘텐츠로 팬들의 사랑에 보답하겠다는 각오다. 더블 타이틀곡인 '나 그대를'과 '애인합시다'를 비롯한 수록곡 뮤직비디오를 순차적으로 선보였고 '엠알은 거들뿐' '애인합시다' 댄스 챌린지로 친근한 매력도 보여주고 있다. 또 '미스터트롯3' 전국 투어 콘서트 '다시, 우리'로 압도적인 라이브 실력을 뽐내며 팬들과 소통하고 있다.

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손빈아는 '미스터트롯'에서 시리즈 최초로 마스터 전원 만점을 준 '올백의 사나이'로 이름을 알린 바 있다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com