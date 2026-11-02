싸이커스, '다이너마이트' 제대로 터트린다…2일 '더 콜링' 발매

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 싸이커스가 K팝 신에 '다이너마이트'를 터트린다.

싸이커스는 2일 오후 6시 미니 8집 '루트 제로 : 더 콜링'을 발매한다.

'로트 제로 : 더 콜링'에는 타이틀곡 '다이너마이트'를 비롯해 '고' '마스크 오프' '원' '덤' '생추어리' 등 총 6곡이 수록됐다.

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타이틀곡 '다이너마이트'는 정해진 질서를 벗어나 새로운 길 위에 선 싸이커스의 모습을 담은 곡이다. 걷잡을 수 없이 커진 갈망이 폭발 직전의 위태로움으로 이어지는 순간을 그리며 세상을 향해 대담한 경고를 던진다.

민재 수민 예찬은 수록곡 전곡 작사에 참여, 싸이커스의 메시지를 담았다. 특히 민재는 '다이너마이트'와 '덤'의 작곡과 편곡에도 참여, 프로듀싱 역량을 발휘했다. 민재가 프로듀싱한 곡이 타이틀곡으로 선정된 것은 이번이 처음인 만큼 팬들의 기대가 모인다.

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싸이커스는 컴백 트레일러와 트랙리스트, 앨범 프리뷰, 콘셉트 포스터 등을 차례로 공개하며 컴백 기대감을 더했다. 지난달 31일 공개된 첫 번째 티저는 싸이커스를 찾는 전단이 붙은 공간 속, 묶여 있는 헌터를 발견한 멤버들과 다이너마이트를 문 헌터의 모습이 담겨 신곡에 담긴 이야기의 궁금증을 높였다. 1일 오픈한 두 번째 티저에서는 '디깅(Digging)' 끝에 록 기타를 발굴한 멤버들의 모습과 신곡 안무 일부가 공개돼 음악과 퍼포먼스를 향한 기대를 더했다.

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이와 함께 민재 수민 예찬의 랩 유닛 콘텐츠 '저스트 포 펀', 준민 유준 헌터의 퍼포먼스 역량을 극대화 한 '저스트 포 펀(리믹스)', 진식 현우 정훈 세은의 보컬 유닛 콘텐츠 '러너스 하이' 등 멤버들의 탄탄한 기량을 보여주는 유닛 콘텐츠가 공개되며 완전체 시너지에 대한 관심을 모은다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com