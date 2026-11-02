'♥정평' 문근영, 결혼하더니 확 달라졌네..볼살 쏙 빠진 근황

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 문근영이 한층 화사해진 비주얼로 근황을 전해 눈길을 끌었다.

문근영은 2일 "오늘도 10시에 만나요"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. SBS 예능 프로그램 '우리들의 발라드2' 촬영장에서 찍은 사진으로, 본방 사수를 당부하는 메시지도 남겼다.

공개된 사진 속 문근영은 흰색 셔츠를 입은 깔끔한 스타일을 선보였다. 머리를 단정하게 묶어 세련된 분위기를 연출한 가운데, 이전보다 한층 갸름해진 얼굴선과 또렷한 이목구비가 시선을 사로잡았다.

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특히 결혼 후 더욱 밝고 화사해진 분위기와 변함없는 동안 미모가 돋보였다. 과거 '국민 여동생'으로 사랑받던 시절을 떠올리게 하는 비주얼에 팬들의 관심이 쏠렸다.

한편 문근영은 지난 7월, 오랜 시간 교제해온 7세 연상의 연극배우 정평과 결혼을 발표해 화제를 모았다. 두 사람은 가까운 지인들조차 교제 사실을 몰랐을 정도로 오랫동안 동료 배우로 인연을 이어오며 조용히 사랑을 키워온 것으로 알려졌다. 결혼식 역시 주변에 널리 알리지 않은 채 가족들만 참석한 식사 자리로 대신한 것으로 전해졌다.

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jyn2011@sportschosun.com