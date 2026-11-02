김연경, 친정팀 흥국생명에 제대로 당했다…2세트 내주고 분노('신인감독 김연경2')

'신인감독 김연경2' 방송화면 캡처

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[스포츠조선 정빛 기자] 김연경 감독의 '필승 원더독스'가 옛 동료들과의 맞대결에서 1, 2세트를 연달아 내준 뒤 반격에 나섰다.

지난 1일 방송된 '신인감독 김연경2' 4회에서는 '필승 원더독스'(이하 원더독스)가 시즌1 마지막 대결 상대이자 V리그 최다 우승팀인 '흥국생명 핑크스파이더스'(이하 핑크스파이더스)와 시즌2 첫 직관 경기를 펼쳤다.

이날 원더독스는 여자 프로배구 강호 핑크스파이더스와의 경기를 앞두고 본격적인 준비에 돌입했다. 특히 핑크스파이더스에는 시즌1 당시 원더독스의 주장이었던 표승주와 주전 세터 이나연이 소속돼 있어 더욱 특별한 대결이 됐다. 한때 동료였던 선수들과 적으로 맞붙게 된 표승주는 "친정팀은 이미 지난 일이고 무조건 이기려고 할 것"이라며 남다른 각오를 전했다. 김연경 감독 역시 "흥국생명에 선수로 오래 있어서 장점과 단점을 잘 안다. 이길 수 있도록 열심히 할 것"이라며 승리를 향한 의지를 드러냈다.

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한편, 원더독스에 새로운 세터 츠바키가 등장해 눈길을 끌었다. 트라이아웃 당시 안정적인 토스를 선보이며 만장일치로 합격했던 츠바키는 비자 발급 일정으로 합류가 다소 늦어지며 이번 경기부터 원더독스와 함께하게 됐다. 비디오 미팅 시간, 현 막내 인쿠시는 새로운 막내 츠바키의 등장에 기쁨을 감추지 못하며 웃음을 선사했다.

김연경 감독은 핑크스파이더스전의 핵심 공략 대상으로 표승주와 이나연을 꼽았다. "그쪽만 다 공략할 거예요"라고 선언한 그는 블로킹 높이가 상대적으로 낮은 이나연을 겨냥한 서브 목적타를 강조, 두 선수의 약점을 파고드는 맞춤형 전략을 준비했다. 또한 김연경은 피로골절 부상을 안고 있는 인쿠시를 위해 1대1 집중 지도를 진행했다. 몸 상태를 끌어올리기 위해 세심하게 지도하는 김 감독과 이에 적극적으로 훈련에 임하는 인쿠시의 모습은 시청자들의 흐뭇한 미소를 자아냈다.

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이번 직관은 관람 신청자가 2만 5천여 명에 달할 정도로 경기 전부터 뜨거운 관심을 모았다. 이는 원더독스의 높아진 인기를 실감케 하며 프로 구단 창단에 필요한 관중 동원력을 보여줬다는 점에서 의미를 더했다.

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경기장을 가득 메운 관중들의 응원 속에 마침내 두 팀의 경기가 시작됐고, 1세트 초반 원더독스는 인쿠시의 선제 득점으로 기분 좋은 출발을 알렸다. 김 감독이 예상한 대로 이나연을 흔들며 분위기를 가져오는 듯했지만, 핑크스파이더스도 만만치 않았다. 서로의 플레이를 잘 알고 있는 만큼 치열한 수 싸움이 이어지며 팽팽한 긴장감이 감돌았다. 핑크스파이더스 이나연의 예측하기 어려운 세터 플레이, 김대경 코치의 날카로운 분석과 표승주의 블로킹이 더해지며 원더독스는 점차 어려움을 겪었다. 1세트 막판 원더독스는 김보빈의 서브 에이스를 비롯해 6연속 득점을 만들어내며 추격에 속도를 냈지만, 초반 벌어진 점수 차를 뒤집지 못하고 21:25로 세트를 내어줬다.

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2세트에서도 김연경 감독은 서브 목적타를 강조하며 반격을 노렸다. 하지만 평소 훈련에서 보여줬던 리시브와 수비, 공격이 제대로 나오지 않자 답답함을 드러냈다. 이에 김연경 감독은 황연주와 김다솔을 투입하며 분위기 반전을 시도했다. 그중 서로의 소속팀이 뒤바뀐 김다솔과 이나연의 만남이 흥미를 자극했다. 핑크스파이더스에서 방출된 김다솔과 프로팀으로 다시 복귀한 이나연이 네트를 사이에 두고 맞붙게 된 것. 그러나 김다솔은 상대에게 플레이를 읽히며 좀처럼 흐름을 가져오지 못했고 16:25로 2세트마저 내주며 아쉬움을 삼켰다.

연달아 1, 2세트를 패한 선수들에게 강한 자극이 필요하다고 판단한 김연경 감독은 "오늘 이거 끝나고 나서 훈련 또 할 거야"라며 특단의 조치를 내렸다. 이후 이어진 3세트에서 인쿠시는 김연경에게 배운 플레이를 그대로 실전에서 선보이며 선취 득점을 만들었고, 이예담의 블로킹 등이 터지면서 팀의 분위기가 살아났다. 원더독스가 무려 10대 0으로 앞서 나가며 흐름을 단숨에 뒤집은 가운데, 과연 이 기세를 이어가 시즌2 2연승을 달성할 수 있을지 다음 회에 기대가 쏠린다.

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시청률 조사 기관 닐슨코리아에 따르면, MBC '신인감독 김연경2' 4회는 미디어 소비 환경 변화를 반영한 채널 경쟁력 핵심 지표인 2054 시청률 3.2%를 기록했다. 첫 방송부터 단 한 차례도 정상을 내주지 않으며 4주 연속 일요일 예능 2054 시청률 1위를 수성한 것. 수도권과 전국 가구 시청률은 각각 4.6%, 4.7%를 기록했다. 특히 1세트 말미, 김보빈의 서브에이스까지 가세한 원더독스는 6연속 득점을 몰아치며 맹렬한 추격전을 펼쳤다. 손에 땀을 쥐게 한 이 장면은 분당 최고 시청률 5.7%를 기록하며 안방극장에 짜릿한 카타르시스를 선사했다.

이번 주에는 상승세를 탄 필승 원더독스와 승리를 놓칠 수 없는 흥국생명 핑크스파이더스의 끝장 승부 그 두 번째 이야기가 그려진다. 특히 3세트 들어 눈부신 활약을 펼치며 언니들 잡는 '무서운 동생'이 된 인쿠시의 맹활약이 예고되며 눈길을 끈다. 그녀의 폭풍 공격에 흔들리는 핑크스파이더스와 시즌 두 번째 역스윕을 향해 질주하는 원더독스가 어떤 경기력으로 시청자들의 도파민을 자극할지 본방송에 기대가 모인다.

MBC '신인감독 김연경2' 5회는 오는 8일(일) 오후 9시 10분 방송된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com