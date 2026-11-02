최강창민, 5살 아들 키우다 겪은 리얼 '극한 육아'..."대변을 맨손으로"

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[스포츠조선 정안지 기자]동방신기 최강창민이 5살 아들의 대변을 맨손으로 받았던 아찔한 육아 일화를 공개해 웃음을 안겼다.

지난 1일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 최강창민이 스페셜 MC로 출연했다.

이날 최강창민은 아들에 대해 "다섯 살 됐는데 너무 힘들지만 너무 사랑스럽다"라며 애정을 드러냈다.

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이때 서장훈은 최강창민의 적극적인 육아 참여를 언급하며 "아이 대변을 맨손으로 잡은 적 있다더라"라고 물었다.

이에 최강창민은 "기저귀를 갈던 도중 아이가 대변을 덜 싼 거다. 기저귀는 이미 빼고 접었는데 아이가 뿜어내더라"며 당시 상황을 설명해 웃음을 안겼다.

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이어 "그냥 지켜보고 있으면 바닥에 떨어질 거 아니냐"라면서 급박했던 순간 손이 먼저 나갔던 일을 밝혀 웃음을 안겼다 .

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그러자 신동엽은 "기저귀 갈 때 갑자기 소변을 볼 때도 있다"라고 하자, 최강창민은 "정말 있다. 기저귀를 접으려고 하는데 뭔가 날아오려고 하면 접던 기저귀로 막거나 손으로 막지 않으면 큰일 난다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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한편, 최강창민은 지난 2020년 비연예인 여성과 결혼해 2022년 10월 아들을 얻었다.

anjee85@sportschosun.com