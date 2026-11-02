‘40억 건물주’ 이해인, 또 ‘여캠’ 도전한 이유…“월 이자만 1300만원”

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[스포츠조선 조민정 기자] '40억 건물주'로 화제를 모았던 배우 출신 크리에이터 이해인이 매달 1300만원에 달하는 대출 이자를 갚기 위해 라이브 방송에 뛰어들었다고 전했다. 140만 구독자를 모았던 '노출 피아노' 콘텐츠를 정리한 지 불과 한 달여 만에 새로운 수익 창출에 나선 것.

이해인은 지난달 31일 자신의 SNS를 통해 "매달 나가는 이자만 1300만원"이라며 '건물주 이자 갚기 프로젝트'를 시작한다고 밝혔다.

그는 "그동안 알바도 많이 알아보고 방법을 찾아봤지만 답이 없다"며 "공실 채우려고 뛰어다니고 이자 내려고 아르바이트까지 알아봤다. 그런데 아무리 생각해도 이대로는 답이 없더라"고 털어놨다.

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결국 이해인이 선택한 방법은 틱톡 라이브 방송. 그는 "바로 틱톡 방송으로 이자 벌기. 과연 방송으로 얼마를 벌 수 있을지 진짜 이자를 채울 수 있을지 직접 해보겠다"며 팬들에게 방송을 찾아달라고 당부했다.

실제로 이해인은 이날 오후 9시께 라이브 방송을 진행하며 시청자들과 소통했다. 그는 "사실 오늘이 방송 5일째다. 말을 따로 안 했다"며 "괜히 부담될까 봐 꽁꽁 숨겼다가 공개했다"고 밝혔다.

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앞서 이해인은 지난 2월 약 40억원 상당의 건물을 매입하며 화제를 모았다. 그러나 건물 매입 비용 가운데 32억원이 대출이라는 사실이 알려지면서 우려를 낳았다.

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당시 이해인은 "건물을 샀는데 한 달 이자가 1200만원이다. 솔직히 이 정도일 줄 몰랐다"며 임대율이 50%에 불과하다고 고백했다. 공실이 6개나 되는 데다 월세 수입은 600만원에 그쳐 매달 600만원을 사비로 충당해야 한다는 설명이었다.

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이후 직접 임차인을 구하는 영상까지 제작하며 공실을 줄이는 데 나섰지만 월세 연체 문제까지 겹치면서 어려움을 겪었다.

지난 8월에는 공실을 6개에서 2개로 줄였다면서도 "월세가 밀리는 곳도 있어서 지금도 300만~400만원은 제가 낸다"고 털어놨다. 그러면서 "건물만 사면 이제 일 안 해도 되는 줄 알았다. 근데 그건 신기루였다"며 예상과 달랐던 건물주의 현실을 고백하기도 했다.

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특히 이해인의 이번 행보는 지난 9월 선언했던 콘텐츠 전환과 맞물려 눈길을 끈다.

이해인은 당시 구독자 140만명을 모았던 유튜브 채널 '이지Leezy'에서 노출 의상을 입고 피아노를 연주하던 영상을 모두 비공개로 전환했다. 그는 "섹시 콘셉트를 언제까지 유지할 수 있을까 생각했다"며 앞으로는 소상공인의 이야기를 소개하는 콘텐츠에 집중하겠다고 밝혔다.

당시 인터뷰에서는 "유튜브 수익이 0원인 건물주"라며 건물 매입 이후 오히려 밤잠을 이루지 못하는 상황이라고 토로했다.

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그러나 콘텐츠 방향을 바꾼 지 한 달여 만에 이번에는 건물 이자를 마련하기 위한 라이브 방송을 시작하면서 다시 관심을 모으고 있다.

한편 이해인은 2005년 광고 모델로 데뷔해 tvN '재밌는 TV 롤러코스터'의 '남녀탐구생활'을 통해 '롤코녀'라는 별명으로 사랑받았다. 이후 드라마 '황금물고기', '다섯 손가락' 등에 출연했고 노출 의상을 입고 피아노를 연주하는 콘텐츠로 크리에이터 활동을 이어왔다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com