'우리들의발라드' 이예지→송지우 톱6, 팬콘 출격…롯데호텔 한류 홍보모델

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[스포츠조선 백지은 기자] SBS '우리들의 발라드' 톱6의 본격 활동이 시작된다.

'우리들의 발라드' 톱6를 차지한 이예지 이지훈 천범석 최은빈 홍승민 송지우가 7일 오후 5시 성신여자대학교 운정그린캠퍼스 대강당에서 팬콘서트 '타임리스'를 개최한다. 이번 공연에는 방송 당시 큰 울림을 줬던 대표곡 무대는 물론 멤버 개개인의 개성을 살린 신곡 무대가 준비됐다. 또 공연 전 사운드 체크, 소원 이벤트, 진솔한 미니 토크 등 팬들과 가깝게 호흡하는 밀착형 코너를 더해 잊지 못할 추억을 선사할 전망이다.

이에 앞서 톱6는 28일 더그랜드롯데 서울에서 열린 롯데호텔 한류 홍보 모델 위촉식에 참석했다. 이들은 롯데 호텔의 한류 홍보 모델로서 한국 문화와 K-발라드의 서정적인 매력을 전세계에 알린다.

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톱6는 "글로벌 브랜드 이미지 향상과 한류 마케팅에 힘을 보탤 예정"이라며 "처음으로 팬분들과 마주하는 이번 서트에서 방송 대표곡은 물론 심혈을 기울여 작업한 신곡 무대까지, 아티스트로서 한층 성장한 모습을 보여드릴 예정이니 많은 기대와 응원 부탁드린다"고 전했다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com