결혼 앞둔 유명 인플루언서, 4년간 여성 21명과 바람…여자친구가 폭로

사진출처=더우인

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[스포츠조선 장종호 기자] 결혼을 앞둔 중국의 유명 인플루언서가 여성 21명과 부적절한 관계를 맺어왔다는 폭로가 나와 논란이 일고 있다.

폭로의 당사자는 4년간 교제한 여자친구였다.

시나뉴스 등 중국 매체들에 따르면 중국판 틱톡인 '더우인'에서 활동하는 인플루언서 A는 최근 여자친구 B로부터 여러 여성과 부적절한 관계를 맺었다는 폭로를 당했다.

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B는 지난 10월 27일 밤 자신의 SNS에 장문의 글을 올리고 연애 기간 남자친구가 21명의 여성과 부적절한 관계를 맺거나 노골적인 사적 대화를 주고받았다고 주장했다. 그녀는 관련 여성들의 명단과 메신저 대화 내용, 계좌이체 기록 등을 공개하며 남성이 오랜 기간 자신의 교제 사실을 숨긴 채 다른 여성들과 관계를 이어왔다고 밝혔다.

2022년부터 교제를 시작한 두 사람은 저장성 항저우시에서 동거해 왔다. B는 남자친구의 일상생활을 함께하는 것은 물론 그의 인터넷 방송과 동영상 제작 사업에도 참여했다. 영상 편집과 촬영, 외부 일정 동행, 제작팀 관리 등 사실상 매니저 역할까지 맡았다는 게 그녀의 주장이다.

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뷰티 A는 현재 330만 팔로워를 보유하고 있는 것으로 전해진다.

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B는 2024년 8월에도 남자친구가 같은 건물 위층에 사는 여성과 부적절한 관계를 맺은 사실을 발견했다고 주장했다. 당시 남성이 잘못을 인정하고 다시는 같은 일을 하지 않겠다고 약속한 후 관계를 이어왔다는 것이다.

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하지만 올해 10월 상황은 다시 악화됐다. A의 부모가 항저우를 찾아 두 사람의 가족이 만나 결혼 문제를 논의할 예정이었지만, B는 남자친구의 휴대전화를 확인하는 과정에서 다른 여성 6명과 주고받은 친밀한 대화와 금전 거래 내역을 발견했다고 주장했다. 이후 과거 기록까지 확인한 결과 관련 여성이 모두 21명에 달했다는 것이다.

B는 이로 인해 우울증과 불안 증상으로 약물 치료까지 받아야 했다고 밝혔다.

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논란이 확산되자 A는 SNS에 사과문을 올려 "교제 과정에서 상대방의 신뢰를 저버리는 행동을 했다"며 잘못을 인정했다. 다만 여자친구가 주장한 21명과 모두 실제로 외도한 것은 아니라고 반박했다. 일부 여성과는 온라인상에서 대화를 나눴을 뿐 실제로 만난 적은 없다는 설명이다.

그는 피해를 금전적으로나마 보상하겠다며 50만 위안(약 1억원)을 지급하겠다고 밝혔다. 이와 별도로 B가 현재 거주하는 집의 1년 치 임대료 34만 2000위안(약 7000만원)도 부담하겠다고 제시했다. 여기에 최소 6개월 동안 매월 2만 5000위안(약 500만원)의 생활비도 지급하겠다고 밝혔다. 하지만 A가 B의 과거 명품 구입 등 과도한 지출 내역을 언급하는 등 '뒤끝'을 보여, 두 사람의 갈등은 당분간 사그라들지 않을 것으로 보인다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com