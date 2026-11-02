'산불 트라우마' 릴리에 ‘집 불타는 연기’ 황당 요구…엔믹스 채널에 팬들 분노 [SC이슈]

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[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 엔믹스(NMIXX)의 자체 콘텐츠 제작진이 멤버 릴리의 어린 시절 트라우마를 떠올리게 하는 연기 주제를 제시해 뭇매를 맞고 있다. 논란이 불거진 뒤 해당 장면을 영상에서 삭제했으나 별다른 사과 없이 편집으로만 대응했다는 지적이 이어지고 있다.

지난달 30일 엔믹스 공식 유튜브 채널에는 '세상 모든 NSWER(엔써)들을 응원합니다'라는 제목의 'Strange Agent' 2화가 공개됐다.

영상에서 엔믹스 멤버들은 팬들을 위한 응원 콘텐츠를 제작하기 위해 다양한 주제에 맞춰 즉흥 연기를 선보이는 '연기력 테스트'에 나섰다.

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문제는 제작진이 첫 번째로 제시한 주제였다. 화면에는 '집이 불타서 없어진 연기'라는 문구가 등장했고, 이를 본 릴리는 "나 이거 연기 안 해도 되겠는데?"라고 말하며 애써 웃어넘겼다.

그러자 다른 멤버들은 당황한 모습을 보였다. 멤버들은 "이런 걸 왜 가져오셨어요?", "주제 바꿔"라며 제작진을 향해 문제를 제기했다. 결국 해당 주제는 다른 내용으로 넘어갔다.

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릴리의 발언이 주목받은 이유는 그가 실제로 어린 시절 대형 산불을 겪었기 때문이다.

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호주 출신인 릴리는 2009년 빅토리아주를 덮친 '블랙 새터데이 대산불' 당시 메리즈빌에 거주하고 있었다. 당시 산불은 마을을 초토화했고, 수많은 주민이 목숨을 잃는 참사로 이어졌다. 릴리 역시 산불로 집을 잃는 등 큰 피해를 겪었다. 어린 나이에 마주한 비극은 오랫동안 트라우마로 남았고 이는 음악을 시작하게 된 계기이기도 했다.

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릴리는 과거 SBS 'K팝스타4' 출연 당시 산불 피해를 직접 언급했다. 당시 릴리는 "많은 것이 파괴되고 많은 사람이 죽었다"며 "트라우마가 생겨 밖에 나가지 않았고 바람 부는 게 무서웠다"고 털어놨다. 이후 음악을 통해 아픔을 극복하고 노래를 시작했다고 설명했다.

이처럼 방송을 통해 공개된 릴리의 개인사를 제작진이 제대로 고려하지 않았다는 점에서 비판이 쏟아졌다.

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팬들은 "릴리가 그런 상처가 있다는 걸 모를 리가 없을 텐데", "착한 릴리였으니 저렇게 유쾌하게 반응했지 정말 마음 아프다", "피해자 앞에서 저런 주제를 내는 게 말이 되냐"며 제작진을 비판했다.

결국 제작진은 논란이 확산하자 문제가 된 '집이 불타서 없어진 연기' 부분을 영상에서 삭제했다.

그러나 비판은 가라앉지 않고 있다. 단순히 문제 장면을 삭제하는 것만으로는 충분하지 않다는 반응이다.

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일부 팬들은 "논란이 되자 그 부분만 쏙 빼서 편집한 게 더 황당하다", "정작 사과는 없이 편집만 한 것이냐"며 불만을 드러냈다. 콘텐츠가 기획과 촬영, 편집 과정을 거치는 동안 해당 장면이 걸러지지 않았다는 점도 지적했다.

릴리가 어린 시절 겪은 아픔을 알고 있던 멤버들마저 즉각 당황하며 주제를 바꿀 것을 요구했다는 점에서 제작진의 사전 검토가 부족했다는 비판이 나온다.

한편 엔믹스는 지난달 19일 미니 6집 'Strange Muse'를 발매하고 타이틀곡 '긴 소원(Birthday Wish)'으로 활동을 이어가고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com