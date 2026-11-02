"해서는 안 될 말" '김다현 저격' 심수봉, 무대 중 노래 멈추고 끝내 사과

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 심수봉이 후배 가수 김다현을 향한 부적절한 발언으로 논란을 빚은 이후 첫 공식 무대에서 다시 한번 고개를 숙이며 사과했다.

심수봉은 지난 10월 31일 오후 7시 30분 강원도 원주시 백운아트홀에서 열린 '2026 THE 심수봉 SHOW' 전국투어 콘서트 무대에 올랐다.

이번 공연은 지난 9월 김다현을 향한 발언으로 논란이 불거진 이후 심수봉이 처음으로 나선 공식 석상이었다. 이날 심수봉은 공연 도중 노래를 잠시 멈추고 마이크를 잡은 뒤 관객들에게 당시 일을 언급하며 사과의 뜻을 전했다.

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심수봉은 당시 발언에 대해 "모두 본인이 부족하고 모자라서 비롯된, 해서는 안 되는 말이었다"고 털어놨다. 이어 "그동안 반성과 회개의 시간을 가졌으며, 앞으로도 계속 그런 자세로 살아가겠다"고 덧붙였다.

상처를 입었을 후배 김다현을 향한 응원도 전했다. 심수봉은 "많이 힘들었겠지만 마음을 잘 추슬러서 훌륭한 음악인으로 성장해 가기를 바란다"고 말했다.

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끝으로 심수봉은 "이런 상황 속에서도 콘서트를 찾아주신 관객과 팬들의 깊은 사랑을 가슴에 두고 오래오래 간직하겠다"고 감사의 마음을 전했다.

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앞서 심수봉은 지난 9월 열린 '진안고원 트로트페스티벌' 무대에서 자신의 직전 순서로 공연한 김다현을 향해 공개 저격해 논란이 됐다.

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심수봉은 김다현을 두고 "앞에 노래 부른 여자"라며 "제 머리를 어지럽게 만들었다. 젊은 아가씨가 노래가 뭔지, 삶이 뭔지 모르는 아가씨인 것 같다. 노래를 듣고 있으면서 너무 힘들었다"고 지적했다. 이어 "제 앞에 선수를 앞으로 내보내지 말아달라. 완전히 어지러워서 쓰러질 것 같다. 노래라는 건 함부로 하는 게 아니다"며 "인생 경험도 해보고 고생도 해보고 찾아오신 분들을 위로해주는 음악은 쉬운 게 아니다"라고 일침했다.

jyn2011@sportschosun.com