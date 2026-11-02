차예련, '학폭 폭로' 3일만에 댓글창 폐쇄…"가족 인신공격-루머 방지"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 차예련의 학교폭력 의혹이 확산하는 가운데, 유튜브 채널 '차장금 차예련' 제작진이 댓글 관리와 일부 영상·댓글창 비활성화에 대한 입장을 밝혔다.

제작진은 관련 사안이 확인되는 동안 무분별한 루머와 가족을 향한 인신공격을 막기 위한 조치라고 설명했다.

유튜브 채널 '차장금 차예련' 제작진은 지난 1일 게시물을 통해 "차예련 배우와 함께 미국 일정 중 현 사안을 접했다"며 "대응이 늦어진 점 양해 부탁드린다"고 전했다.

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최근 온라인에서는 학교폭력 의혹이 불거진 뒤 차예련이 유튜브 채널 댓글을 삭제하고 있다는 주장이 제기됐다.

이에 제작진은 "유튜브 댓글은 출연진의 관여 없이 제작진의 판단으로 관리하고 있다"고 설명했다.

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이어 "관련 사안에 대한 확인이 진행되는 동안 무분별한 루머 확산 및 가족에 대한 인신공격 방지를 위해 일부 영상 및 댓글창을 비활성화하겠다"며 구독자들의 양해를 구했다.

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앞서 지난달 29일 한 온라인 커뮤니티에는 '85년생 여배우 학폭 가해자 제발 활동 좀 그만해주길'이라는 제목의 글이 올라왔다.

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작성자 A씨는 서울 소재 중학교에 다니던 시절 한 여배우에게 지속적인 괴롭힘과 폭행을 당했다고 주장했다. 교실과 화장실, 놀이터, 학교 인근 건물 등에서 괴롭힘이 이어졌고, 뺨을 맞아 고막이 찢어질 정도의 피해를 입었다는 내용이다.

A씨는 글에서 가해자의 실명을 직접 언급하지 않았다. 이후 게시글에 담긴 나이와 출신 학교 등 단서를 바탕으로 온라인상에서 차예련이 당사자로 지목됐다.

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차예련의 소속사 HB엔터테인먼트는 "확인 결과 사실무근"이라며 의혹을 부인했다.

이후 자신을 차예련의 동창이라고 주장하는 누리꾼들의 글도 이어지며 논란이 계속되고 있다.

다만 온라인에 올라온 익명 게시물과 댓글에 담긴 주장은 사실관계가 확인되지 않은 상태다.

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차예련은 2005년 영화 '여고괴담4-목소리'로 데뷔했다. 이후 드라마 '로열패밀리', '화려한 유혹', '우아한 모녀' 등에 출연했다. 2017년 배우 주상욱과 결혼해 딸 한 명을 두고 있다.

narusi@sportschosun.com