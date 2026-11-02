이선빈 주연 '수능, 출제의 비밀', 첫 주말 7만명 돌파→전체 흥행 3위로 순항

영화 '수능, 출제의 비밀' 언론시사회가 19일 서울 용산구 한강로동 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 이선빈이 포토타임을 갖고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.19/

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[스포츠조선 조지영 기자] 코미디 영화 '수능, 출제의 비밀'(이용재 감독, 조이래빗 제작)이 전체 흥행 3위에 안착하며 순항 중이다.

2일 영화관입장권 통합전산망에 따르면, 지난달 30일부터 1일까지 4만4800명(누적 7만1768명)을 동원해 전체 흥행 3위, 동시기 한국 영화 1위를 거머쥐며 본격 흥행 가속도를 높이고 있다. 개봉 전부터 한국 영화 예매율 1위와 개봉 첫날부터 이어진 한국 영화 박스오피스 석권에 이어 첫 주말 성적까지 흥행을 지켜내며 수능 시즌이 다가온 가을 극장가 최고의 화제작으로서 존재감을 확실하게 각인시켰다.

이번 흥행의 가장 큰 원동력은 단연 실관람객들의 자발적인 입소문 열풍이다. 스크린을 가득 채우는 유쾌한 웃음과 현실적인 공감대에 매료된 관객들은 찬사와 공감 어린 후기를 쏟아내며 10대 학생부터 직장인 관객까지 폭넓은 세대의 지지를 입증하고 있다.

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관객들의 뜨거운 성원에 보답하듯, '수능, 출제의 비밀' 주역들은 지난 10월 31일과 1일 개봉 첫 주말 서울 주요 극장을 순회하며 무대인사를 성황리에 마쳤다. 극장을 찾은 관객들과 직접 눈을 맞추며 즐거운 에너지를 나누고 아낌없는 팬 서비스를 선사해 현장 분위기를 경쾌하게 물들였다. 이 기세를 몰아 오는 7일 진행되는 2주 차 무대인사에서도 관객들과의 특별한 만남을 가지며 배우들의 열띤 홍보 릴레이로 장기 흥행 가도를 이어갈 전망이다.

'수능, 출제의 비밀'은 2급 국가기밀인 수능 출제를 위해 40일간 봉인되는 출제 본부에 얼떨결에 합류하게 된 지방 소도시 국어 교사의 좌충우돌을 그린 작품이다. 이선빈, 유재명, 김영민, 전석호 등이 출연하고 '이상한 나라의 수학자' 각본을 집필한 이용재 작가의 첫 연출 데뷔작이다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com