임신 모르고 12kg 감량, 30분 만에 출산..오은영 충격 "아동학대"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] '오은영 리포트-결혼 지옥'에서 아이를 구해 달라고 호소한 'SOS 부부'의 충격적인 사연이 공개된다.

11월 2일(월) 밤 9시 방송되는 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'(이하 '결혼 지옥') 189회에는 "우리 아이를 구해 주세요"라며 도움을 요청한 'SOS 부부'가 등장한다. 아무런 준비 없이 하루아침에 엄마가 된 뒤 아이를 향한 감정을 통제하지 못하게 됐다는 아내와, 아내와 아이 중 한 명이 크게 다칠까 두렵다는 남편. 대체 'SOS 부부'에게는 무슨 일이 있었던 것일까.

이날 아내는 약 9개월 동안 자신이 임신했다는 사실을 전혀 몰랐다고 고백해 스튜디오를 술렁이게 한다. 다낭성 난소 증후군으로 평소 생리가 불규칙했던 데다 입덧이나 태동 같은 임신 증상도 전혀 느끼지 못했다는 것. 심지어 체중이 늘어난 뒤에는 다이어트 약까지 복용하며 약 12kg을 감량했고, 남편 역시 아내가 살이 쪘다고만 생각해 임신을 의심하지 못했다고 털어놔 모두를 충격에 빠뜨린다.

Advertisement

그러던 어느 날, 아내는 배에서 단단한 덩어리가 만져지자 자궁암이나 난소암을 의심했다고. 이후 허리를 펴기 어려울 정도의 통증으로 응급실을 찾았다가 뜻밖의 말을 듣게 됐다는데. 암이라고 생각했던 덩어리는 다름 아닌 아기의 머리와 배, 다리였고, 이미 임신 35주 2일째였다는 것. 급기야 역아였던 아이의 다리부터 나오기 시작하면서 아내는 곧바로 응급 제왕절개 수술을 받았고, 병원에 도착한 지 단 30분 만에 엄마가 됐다. 좀처럼 믿기 힘든 이야기에 장동민은 "이게 말이 돼?"라며 입을 다물지 못한다.

특히 이날 아내는 "지금 저희 아이는 세상에서 엄마와 단둘이 있는 시간이 제일 위험하다. 우리 아이를 구해 달라"라며 직접 '오은영 리포트'에 사연을 보낸 속내를 털어놓는다. 실제로 관찰 영상 속 아내는 아이가 울음을 그치지 않자 감정을 통제하지 못한 채 분노하며 거칠게 반응한다. 이에 오은영 박사와 MC들은 참담함을 감추지 못했다는 후문. 장동민은 "오늘은 못 보겠다", "공포영화 같다"라며 고개를 돌리고, 소유진 역시 "경찰을 불러야 할 것 같다"라며 안타까워한다. 예상보다 심각한 일상에 남편 또한 차마 화면을 바라보지 못한 채 눈물을 흘린다는데.

Advertisement

아내는 아이에게 화를 낸 뒤 곧바로 사과하고 자책하지만, 분노와 후회는 하루에도 여러 차례 되풀이된다고 고백한다. 한참을 깊은 고민에 빠진 오은영 박사는 이내 "이건 아동학대가 맞습니다"라고 단호하게 말한다. 어떤 상황에서도 아이의 안전이 가장 중요하다며 정해진 절차에 따라 신고하겠다고 밝힌 것. 이어 "방송이 끝났다고 해서 그냥 두지 않을 것"이라며 제작진과 함께 아이가 지속적으로 보호받을 수 있도록 돕겠다고 강조한다. 이에 아내는 제작진의 요청에 따라 자신의 아동학대 사실을 경찰에 직접 신고했다는데.

Advertisement

임신 사실조차 모른 채 갑자기 엄마가 된 아내는 왜 아이의 울음 앞에서 통제력을 잃게 된 것일까. 'SOS 부부'와 아이는 이 벼랑 끝 현실에서 벗어날 수 있을까. 오은영 박사가 발견한 아내의 뜻밖의 문제와 모자를 위한 긴급 솔루션은 11월 2일(월) 밤 9시 방송되는 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥' 189회에서 공개된다.

Advertisement

jyn2011@sportschosun.com