"조선인 피 못 버려"…'100일의 거짓말' 박진영, '계암리 학살' 父진선규 실체에 '충격'

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[스포츠조선 조지영 기자] 박진영이 아버지 진선규의 잔혹한 진실에 눈물을 쏟았다.

지난 1일 방송된 tvN 토일드라마 '100일의 거짓말'(류보리 극본, 유인식?김윤진 연출) 8회에는 이가경(김유정)과 김태웅(박진영)이 희원에서 함께 아침을 맞이하는 모습이 그려졌다. 한편, 구국단은 조선총독부의 기송관 개통식을 앞두고 다시 한 번 새로운 작전에 돌입했다.

지난밤 희원에는 뜻밖의 손님이 찾아왔다. 김태웅이 술에 취한 이가경을 바래다준 것. 유필립(이무생)은 이가경이 술김에 말실수를 했을 수 있다며, 김태웅이 낌새를 채고 자신들을 관찰하러 온 것은 아닌지 의심했다. 이를 확인하기 위해 유필립은 김태웅에게 둘만의 술자리를 제안했다. 김태웅은 내키지는 않았지만 자존심에 마지못해 마주 앉았다. 전부 거짓으로 위장한 관계지만 아무것도 모르는 김태웅의 눈에, 아내 유소란(김현주)을 두고 이가경과 불륜 중인 유필립이 좋게 보일리 없었다. 시간이 흐르고 취기가 오른 김태웅이 유필립을 향한 속마음을 드러내며, 한밤중 두 남자의 난투극이 벌어졌다.

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다음 날 이가경은 유소란에게 간밤의 일들을 전해 들었고, 김태웅이 자신의 방에 있다는 사실에 부리나케 달려갔다. 첫 만남에 훔친 그의 지갑 속 전당표를 사수하기 위해서였다. 하지만 이미 전당표는 김태웅의 손에 들려 있었다. 그는 전당표가 어린 시절 집을 떠난 양어머니의 것이라고 밝히며, 어머니를 찾기 위해 거기에 적힌 '신태진'을 찾고 있다는 사실을 고백했다. 그리고 "당분간 계속 갖고 있어요. 종로전당포를 찾으면 돌려주겠다고 했잖아요. 금서희 씨 믿을게요. 당신을 내 금고라고 치죠"라며 이가경에게 되돌려줬다.

조선총독부 내에서는 기송관 개통식을 앞두고 총독(김승락)과 정무총감의 대립이 격화됐다. 천장절 행사에서 벌어진 폭탄 투척 사건으로, 총독은 사토 신이치(진선규)가 구국단을 일망타진하지 못한 것을 문제 삼으며 기송관 개통식도 연기하라고 명령했다. 이에 사토 신이치는 "지금은 이 흐름을 역으로 이용할 때"라며, 조선총독부의 건재함을 과시하기 위한 개통식 기념 연회 계획을 밝혔다. 한편, 이는 구국단에게도 놓칠 수 없는 기회였다. 유소란은 연회에서 폭탄을 터뜨릴 작전을 세웠고, 김태웅과 정략결혼을 앞둔 약혼녀 김명남(박정연)이 보약 보따리에 폭탄 꾸러미를 숨겨 반입하기로 했다.

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그런 가운데 이가경, 김태웅은 오해와 진심 사이에서 또 한 번 엇갈렸다. 이가경은 김태웅이 유필립과 자신의 관계에 대해서 걱정하는 것을 알면서도 "제 일은 통역관님이 상관하실 일이 아닌 것 같아요"라고 선을 그었고, 김태웅은 이가경이 김명남과의 결혼 소식에 축하 인사를 건네자 "내 결혼은 금서희 씨가 상관할 일이 아닙니다"라고 되받아쳤다. 김태웅은 복잡한 마음을 안고 토막골로 향했다. 마문막(이석)이 이노마(홍사빈)을 구타하는 모습을 본 김태웅은 두 사람 사이를 막아섰다. 단번에 상대를 알아본 마문막은 "이 동네에 계암리 출신도 있다고. 그 사람들이 도련님 보면 어떻겠어? 똑같이 불 질러서 죽여버리고 싶지 않겠어?"라는 알 수 없는 말들로 김태웅을 당혹스럽게 했다.

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김태웅은 총독부에 돌아와 자료실로 향했다. 그곳에서 계암리 소요사건에 대한 기록을 찾은 김태웅은 금석중(감우성)을 비롯한 주동자들의 수형 사진, 그리고 당시 일본군이 계암리의 조선인 23명을 학살했다는 영문 기사를 확인했다. 함께 발견된 사건 진술서 첫 장에는 '이시카와 노부유키'라는 낯선 이름과, 사토 신이치의 낯익은 사진이 나란히 있었다. 그건 바로 사토 신이치의 원래 이름이었다. 김태웅이 모든 진실을 알게 됐지만, 사토 신이치는 "결국 멍청한 짓을 선택했구나"라며 되려 그를 비난했다. 믿고 싶지 않고 믿을 수도 없는 사실에 울분을 토하는 김태웅에게 사토 신이치는 첫 만남의 순간을 상기시키며, "너는 네 스스로 일본인이 되길 선택한 거다. 아직도 조센징(조선인)의 피를 버리지 못한 거냐"라는 매몰찬 말을 남긴 채 발길을 돌렸다.

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사토 신이치가 떠난 뒤, 김태웅은 이가경이 커튼 뒤에 숨어있던 것을 알아챘다. 퇴근 후 폭탄을 눈에 띄지 않는 곳에 옮겨두러 왔다가, 두 사람의 대화를 엿듣게 된 것이었다. 김태웅은 자신의 감정을 들키지 않기 위해 화를 냈고, 바로 그 순간 이가경은 어젯밤의 일이 모두 생각났다, 기억을 떠올리면 소원을 들어주기로 한 내기를 핑계로, "저 지금 소원권 쓰는 거예요. 울지 말아요, 김태웅 통역관님"이라고 김태웅의 마음을 어루만지는 이가경의 위로가 따뜻한 설렘을 자아냈다.

이날 방송된 '100일의 거짓말' 8회 시청률은 수도권 가구 기준 평균 10.7% 최고 11.6%, 전국 가구 기준 평균 9.8% 최고 10.6%로 또 한 번 자체 최고 기록을 경신하며 수도권과 전국 기준 모두 지상파 포함 전채널 1위에 올랐다. 또한 tvN 타깃인 남녀 2049 시청률에서도 지상파를 포함한 전채널 1위를 차지했다. (닐슨코리아 유료플랫폼 기준)

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com