임신 9개월인데 다이어트약까지…출산 30분 전 알게 된 아내의 사연('결혼지옥')

사진제공=MBC

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[스포츠조선 정빛 기자] 임신 35주가 될 때까지 임신 사실을 몰랐던 아내가 출산 후 아이를 향한 분노를 통제하지 못하는 사연이 공개된다. 아이의 안전을 우려한 오은영 박사는 아내의 행동을 아동학대로 판단하고 경찰 신고를 결정한다.

2일 방송되는 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'(이하 '결혼 지옥') 189회에는 아이를 구해 달라며 도움을 요청한 'SOS 부부'가 출연한다.

이날 아내는 임신 9개월이 될 때까지 임신 사실을 알지 못했다고 밝힌다. 다낭성 난소 증후군으로 평소 생리가 불규칙했고, 입덧이나 태동 등 임신 증상도 느끼지 못했다는 설명이다. 임신 중 체중이 증가하자 다이어트 약을 복용하며 약 12kg을 감량하기도 했다. 남편 역시 아내의 체중이 늘었다고만 생각해 임신을 의심하지 못했다고 털어놓는다.

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아내가 임신 사실을 알게 된 것은 출산 직전이었다. 배에서 단단한 덩어리가 만져지자 자궁암이나 난소암을 의심했던 아내는 심한 통증으로 응급실을 찾았다가 임신 35주 2일이라는 진단을 받았다. 당시 태아가 역아 상태로 다리부터 나오기 시작하면서 긴급 제왕절개 수술이 진행됐고, 아내는 병원에 도착한 지 30분 만에 아이를 출산했다. 이를 들은 장동민은 "이게 말이 돼?"라며 놀라움을 드러낸다.

그러나 갑작스러운 출산 이후 아내는 육아 과정에서 감정을 통제하는 데 어려움을 겪고 있다고 고백한다. 아내는 "지금 저희 아이는 세상에서 엄마와 단둘이 있는 시간이 제일 위험하다. 우리 아이를 구해 달라"며 프로그램에 도움을 요청한 이유를 밝힌다.

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관찰 영상에는 아이가 울음을 그치지 않자 아내가 분노하며 거칠게 반응하는 모습이 담긴다. 이를 지켜본 장동민은 "오늘은 못 보겠다", "공포영화 같다"며 고개를 돌리고, 소유진은 "경찰을 불러야 할 것 같다"고 말한다. 남편 역시 아내와 아이의 모습을 지켜보며 눈물을 흘린다.

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아내는 아이에게 화를 낸 뒤 사과하고 자책하지만, 비슷한 상황이 하루에도 여러 차례 반복된다고 털어놓는다.

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이에 오은영 박사는 "이건 아동학대가 맞습니다"라고 판단한다. 이어 아이의 안전을 최우선으로 고려해야 한다며 정해진 절차에 따라 신고하겠다는 뜻을 밝힌다. 또한 "방송이 끝났다고 해서 그냥 두지 않을 것"이라며 제작진과 함께 아이가 지속적으로 보호받을 수 있도록 돕겠다고 강조한다.

이후 아내는 제작진의 요청에 따라 자신의 아동학대 사실을 경찰에 직접 신고한다.

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갑작스럽게 엄마가 된 아내가 아이의 울음에 감정을 통제하지 못하는 이유와 오은영 박사가 제시하는 해결 방안은 이날 방송에서 공개된다.

MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'은 2일 오후 9시 방송된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com