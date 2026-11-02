"D라인 맞아?" 김용지, 일본인과 결혼·임신 겹경사에 여전한 모델 비율

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[스포츠조선 조민정 기자] 깜짝 결혼과 임신 소식으로 겹경사를 알린 배우 김용지가 여전히 늘씬한 몸매를 자랑하며 근황을 공개했다.

김용지는 지난 1일 자신의 SNS에 "차원이달라 2026"이라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 김용지의 다양한 일상이 담겼다. 김용지는 연두색 민소매 상의에 갈색 바지를 입고 자신의 몸집만 한 대형 수박 옆에서 포즈를 취하고 있다. 환하게 웃으며 카메라를 응시하는 모습에서 특유의 사랑스러운 매력이 드러난다.

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또 다른 사진에서는 검은색 의상을 입고 실내에서 포즈를 취하며 모델 출신다운 비율을 뽐냈다. 소파에 누워 하얀 강아지와 함께 휴식을 취하는 자연스러운 모습도 공개했다.

특히 최근 임신 소식을 알린 김용지는 사진 속에서 여전히 날씬한 실루엣을 드러내 눈길을 끌었다. 몸에 붙는 민소매 상의를 입었음에도 배가 크게 두드러지지 않는 모습이다.

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앞서 김용지는 지난달 11일 서울 모처에서 일본인 비연예인 남성과 비공개 결혼식을 올렸다. 별도의 열애나 결혼 발표 없이 치러진 예식으로, 동료 배우들의 SNS를 통해 결혼 소식이 알려져 화제를 모았다.

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결혼식 후 진행된 피로연에서는 임신 사실까지 깜짝 공개했다. 김용지는 아기의 성별을 알리는 '젠더리빌 파티'를 열었고 태어날 아이가 딸이라는 사실을 밝혀 하객들의 축하를 받았다.

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당시 결혼식에는 절친 김고은을 비롯해 배정남, 이동욱, 김범, 류경수 등 동료 배우들이 참석했다. 이후 김용지는 "저는 이제 유부입니다. 축하해 주셔서 감사합니다"라며 직접 결혼 소감을 전하기도 했다.

한편 1991년생인 김용지는 2015년 광고 모델로 데뷔한 뒤 2018년 tvN 드라마 '미스터 션샤인'에서 호타루 역을 맡아 얼굴을 알렸다. 이후 '더 킹: 영원의 군주', '구미호뎐', '썸바디', '구미호뎐1938' 등에 출연했다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com