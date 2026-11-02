"영원한 국민 아버지" 故최불암 떠났다…김혜수·신현준 눈물 속 배웅

사진=연합뉴스

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[스포츠조선 김준석 기자] 한국의 대표적인 아버지상을 그려온 배우 고(故) 최불암이 동료들의 눈물 속에 마지막 길을 떠났다.

지난달 29일 별세한 최불암의 발인식이 2일 오전 7시 40분 서울 송파구 서울아산병원 장례식장에서 엄수됐다. 발인은 유족의 뜻에 따라 비공개로 진행됐다.

운구가 시작되자 유족과 동료들은 슬픔을 감추지 못했다. 고인의 아내인 배우 김민자는 김혜수의 부축을 받으며 손수건으로 눈물을 닦았다.

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평소 최불암을 아버지처럼 따랐던 김혜수는 장례 기간 사흘 내내 빈소를 지키며 유족 곁을 살뜰히 챙겼다. 퉁퉁 부은 눈으로 조문객들을 안내하고 90도로 인사하며 배웅하는가 하면, 무릎을 꿇고 신발을 정리하기도 했다. 발인식에서는 고인의 아내 김민자를 부축해 운구 행렬을 지켜보는 등 가족 같은 애틋함을 보였다.

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방송인 안현모와 배우 송일국, 정준호도 침통한 표정으로 운구 행렬을 뒤따랐다. 신현준은 관을 실은 운구차와 조문객을 태운 버스가 떠날 때까지 자리를 지켰다. 그는 고개를 깊이 숙여 고인의 마지막 길을 배웅했다.

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운구 행렬은 여의도성당으로 향했다. 오전 9시 염수정 추기경의 집전으로 장례미사가 봉헌되며, 고인과 각별한 인연을 맺어온 팝페라 테너 임형주가 추모곡 '아베 마리아'를 부를 예정이다.

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미사 후에는 오전 10시 40분께 서울 중구 초록우산 본부에서 고별 행사가 이어진다.

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임직원들이 고인의 영정을 맞이하고 직원 대표가 추도사를 낭독한 뒤, 장례위원들이 헌화할 예정이다.

이후 운구 행렬은 고인이 45년간 인연을 이어온 재단을 둘러보고 장지인 경기 파주시 동화경모공원으로 향한다.

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고인의 빈소에는 지난달 30일부터 사흘간 문화예술계와 정·재계 인사들의 조문이 이어졌다.

22년간 부부로 호흡을 맞춘 김혜자를 비롯해 유인촌 전 문화체육관광부 장관, 고두심, 임호, 엄유신, 김지영·남성진 부부, 이계인 등 '전원일기' 출연진이 빈소를 찾았다.

나문희, 박근형, 오지명, 강부자, 이덕화와 '그대 그리고 나'의 박상원·차인표·송승헌, '수사반장 1958'의 이제훈 등 동료 배우들도 고인의 마지막을 함께했다.

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정·재계 인사들의 발길도 이어졌다.

김민석 더불어민주당 대표와 송영길 전 더불어민주당 대표, 최휘영 문화체육관광부 장관, 김부겸·이낙연 전 국무총리, 오세훈 서울시장, 권영세·나경원 국민의힘 의원, 신장식 조국혁신당 대표, 김종철 경찰청장 직무대행 등이 빈소를 찾았다. 정의선 현대차그룹 회장과 정몽준 아산재단 이사장, 이중근 부영그룹 회장도 조문했다.

narusi@sportschosun.com