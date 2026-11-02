유깻잎, 가슴 성형 후 겨드랑이서 '뽀각뽀각' 소리…결국 재수술한 사연

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[스포츠조선 조민정 기자] 뷰티 크리에이터 유깻잎이 가슴 재수술을 받은 뒤 달라진 신체 변화와 만족감을 솔직하게 공개했다. 기존 보형물 크기를 355cc에서 320cc로 줄인 그는 "1만% 만족한다"며 재수술을 더 일찍 하지 않은 것이 아쉬울 정도라고 밝혔다.

유깻잎은 지난 1일 자신의 유튜브 채널에 '또 수술했다고? 가슴 재수술을 결심하게 된 진짜 이유..'라는 제목의 영상을 공개했다.

영상에서 유깻잎은 가슴 재수술을 결심하게 된 이유에 대해 "내 상체에 비해 굉장히 과하게 오버된 사이즈였기 때문에 그 부분이 많이 신경 쓰였다"고 털어놨다. 그는 2021년 첫 가슴 성형수술을 받은 당시 355cc 보형물을 선택했다고 밝혔다. 그러나 시간이 흐르면서 자신의 체형에 맞지 않는다는 생각이 들었다고.

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유깻잎은 "무엇보다 내 체형이 새가슴이 심하다"며 "윗볼륨이 고르게 채워지는 보형물을 선택했어야 했는데 처음 수술할 때는 안전성이 좋다고 알려진 제품이라는 점에 꽂혀 선택했다"고 설명했다.

외형적인 고민뿐 아니라 일상생활에서 겪었던 불편함도 공개했다.

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그는 "왼쪽 겨드랑이에서 손가락을 끼워 놓지 않아도 뽀각뽀각 소리가 났다"며 "옆으로 누워 잘 때 보형물이 결리는 느낌도 있었다"고 밝혔다. 이어 보형물의 윤곽이 피부 표면에 드러나는 '리플링 현상'도 경험했다고 털어놨다.

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결국 유깻잎은 재수술을 통해 보형물 크기를 양쪽 모두 320cc로 줄였다. 그는 "원장님께 크기가 너무 과해서 줄이고 싶다고 어필했다. 내 상체에 과한 것보다는 좀 더 자연스러운 쪽으로 가고 싶었다"며 "솔직히 더 줄이고 싶었지만 그 정도가 예쁘게 나오는 사이즈라고 해서 결정했다"고 말했다.

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재수술 후 만족도는 상당히 높았다. 유깻잎은 "천 퍼센트, 만 퍼센트 만족한다"며 "윗볼륨이 채워진 게 신기하고 통증도 전혀 없다. 모양도 정말 예쁘고 만졌을 때 촉감도 더 좋아졌다"고 설명했다. 그러면서 그는 "절대 성형을 권장하는 영상이 아니다. 내가 불편해서 했고, 내가 원해서 했다. 스스로 만족하기 위해서 한 것"이라며 개인적인 선택임을 강조했다.

앞서 유깻잎은 지난 8월 가슴 재수술 상담 과정을 공개했다가 일부 누리꾼의 비판을 받은 바 있다.

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당시 일부 누리꾼들은 그가 양육비를 마련하기 위해 카페 아르바이트를 한다고 밝혔던 사실을 거론하며 수술 비용을 문제 삼았다. 이에 유깻잎은 "제가 일을 해서 돈을 벌고 양육비 주고 재수술하고 하는 게 모르는 타인이 이렇게 부정적 의문을 가질 일인가"라며 불쾌감을 드러냈다.

또 남자친구를 만족시키기 위해 수술한 것 아니냐는 악성 댓글에는 "가슴 수술이 남친, 남편 만족 채워주기 위해 하는 수술이었냐"며 강하게 반박하기도 했다.

한편 유깻잎은 유튜버 최고기와 2016년 결혼해 딸을 얻었으나 2020년 이혼했다. 현재 딸은 최고기가 양육 중이다.

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지난 4월 TV조선 'X의 사생활'에서는 크리에이터로 활동하며 한때 월수입이 7000만원에 달했지만, 이혼 이후 수입이 전혀 없던 시기도 있었다고 고백했다. 이후 안정적인 수입과 양육비 마련을 위해 카페 아르바이트를 시작했다고 밝혔다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com