'킬잇' 김나라, 8년 열애 ♥동성 연인과 논밭 결혼식 "허락 필요 없어"

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[스포츠조선 정안지 기자]tvN 패션 서바이벌 '킬잇' 우승자인 스타일리스트 김나라가 8년간 교제해온 동성 연인과 결혼했다.

김나라는 지난 1일 자신의 SNS를 통해 자신의 결혼식을 찾은 하객들이 찍은 영상과 사진을 업로드했다.

사진 속에는 논에서 결혼식을 올리고 있는 김나라와 연인의 모습이 담겨있어 눈길을 끈다.

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앞서 김나라는 결혼식을 하루 앞둔 지난달 31일 SNS를 통해 직접 결혼 소식을 전했다. 그는 "정해진 길은 없다. 우리 둘이면 충분하다. 서로 사랑한 지 8년 만에 우리 내일 결혼한다"라고 밝혔다.

그는 "대한민국에서는 여전히 동성 결혼이 법적으로 허용되지 않는다. 실제로 혼인신고를 하러 가도 돌아오는 건 '불수리'라고 적힌 종이 한 장뿐"이라면서 "우리의 사랑을 축하하는 데 누구의 허락도 필요하지 않다는 사실이다. 세상이 변하기만을 마냥 기다리고 있을 생각도 없다"라고 전했다.

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그러면서 "우리는 누구의 눈치도 보지 않고, 우리만의 방식으로 아름다운 삶을 만들어가는 모습이 어떤 것인지 보여주고 싶다"라고 덧붙였다.

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한편, 김나라는 지난 7월 방송된 '킬잇'에서 최종 우승을 차지하며 주목받았다. 당시 김나라는 우승 소감을 통해 "언제나 나의 가장 멋진 파트너이자 매니저인 나의 여자친구 너무 고맙다"며 연인을 향한 애정을 드러냈다. 이어 "지금까지는 돈 때문에 미뤄왔다고 생각하는 결혼식을 꼭 올리고 싶다"고 밝혀 눈길을 끌었다.

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anjee85@sportschosun.com