서강준, 현실 멜로부터 성장까지…압도적인 존재감으로 꽉 채웠다('너 말고 다른 연애')

사진 출처=KBS

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 서강준이 '너 말고 다른 연애'에서 현실 멜로부터 성장까지 다채로운 모습을 밀도 있게 그려냈다.

서강준은 지난 1일 종영한 KBS2 토일 미니시리즈 '너 말고 다른 연애'에서 남궁호 역을 맡아 열연을 펼쳤다. 오랜 연인과의 익숙한 일상부터 박수아(조아람)를 만나며 마주한 새로운 설렘, 관계의 변화를 통해 자신을 돌아보는 과정까지 사랑의 여러 단면을 경험하며 변화하는 인물의 내면을 입체적으로 그려내 극의 중심을 이끌었다.

극 초반 서강준은 남궁호와 이미도(안은진)가 함께한 10년의 시간을 현실감 있게 풀어냈다. 연애 초반의 풋풋한 설렘과 애정 어린 눈빛부터 오랜 시간 함께하며 자연스럽게 자리 잡은 편안함까지 시간의 흐름에 따라 달라지는 사랑의 온도를 섬세하게 표현했다. 사랑하지만 서로에게 익숙해진 탓에 미처 헤아리지 못했던 마음, 관계를 이어가고 싶은 바람과 달라진 현실 사이에서 고민하는 남궁호의 복잡한 내면을 설득력 있게 표현하며 현실적인 공감대를 형성했다.

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무엇보다 관계를 지키고 싶으면서도 지금까지 외면했던 감정을 마주해야 하는 남궁호의 복잡한 심리를 디테일하게 담아냈다. 평소와 다름없는 담담한 말투 속에 미묘한 변화를 더하고, 눈빛과 표정의 작은 흔들림으로 사랑하는 사람을 잃을지도 모른다는 불안과 붙잡고 싶은 마음을 전달했다. 과장된 감정 표현 대신 일상적인 순간에 스며든 감정의 무게를 살려내며 장기 연애의 현실적인 단면을 완성했다.

반면 박수아와의 만남에서는 이전과는 다른 서강준의 멜로 연기가 빛을 발했다. 장난스럽고 능청스러운 모습부터 무심한 듯 세심하게 상대를 챙기는 다정함, 망설임 없이 마음을 표현하는 직진 매력까지 다채로운 면모를 자연스럽게 오갔다. 특히 "나 너 궁금해해도 되냐?"라는 대사와 함께 한 달간의 만남을 제안하는 장면에서는 새로운 감정을 향한 호기심과 조심스러운 용기를 담아내며 남궁호의 변화를 한층 선명하게 그렸다.

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여기에 박수아와 티격태격하면서도 불쑥 드러나는 다정함, 눈빛만으로 설렘을 전하는 순간, 결정적인 위기에서 발휘하는 든든함까지 상대와 상황에 따라 달라지는 표현의 온도를 조율하며 남궁호만의 매력을 구축했다. 장난기 넘치는 오빠미와 설렘을 유발하는 남친미, 위기 앞에서 망설이지 않는 선배미를 자유롭게 오가며 로맨스의 재미를 더한 것은 물론 상대 배우와의 자연스러운 호흡으로 관계의 변화를 더욱 생생하게 전달했다.

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특히 서강준은 극 말미 이미도와 함께한 마지막 여행에서 완전한 이별을 마주하고, 서로를 지켜온 10년의 시간을 돌아보며 새로운 한 걸음을 내딛는 남궁호의 모습을 섬세하게 완성했다. 익숙한 사랑을 놓아주는 과정과 새로운 관계를 통해 자신을 알아가는 여정을 단순한 이별과 만남을 넘어 한 사람의 성장 서사로 확장하며 캐릭터의 입체감을 더했다. 서로 다른 관계에서 비롯된 감정의 결을 명확하게 구분하면서도 인물의 변화가 자연스럽게 이어지도록 표현한 서강준의 깊이 있는 연기는 마지막까지 극의 몰입도를 높였다. 이별의 아쉬움과 앞으로 나아가려는 담담한 마음을 절제된 연기로 풀어내며 남궁호의 변화와 성장을 깊이 있게 그려냈다.

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이처럼 서강준은 현실적인 장기 연애의 감정부터 새로운 사랑이 주는 설렘, 관계의 끝에서 비로소 마주한 자신의 변화까지 다양한 감정선을 아우르며 남궁호라는 인물을 완성했다. 눈빛과 표정, 말투 하나까지 세밀하게 조율하며 남궁호의 시간을 오롯이 담아낸 서강준. 매 작품 새로운 얼굴로 자신만의 연기 영역을 넓혀가는 서강준의 다음 행보에도 관심이 모인다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com