‘나솔’ 33기 현숙, 아이찡 ‘NEON’ 춤마저 접수…29기 영수·영자와 깜짝 만남

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[스포츠조선 조민정 기자] '나는 솔로' 29기 영자와 영수가 33기 현숙과 뜻밖의 만남을 가졌다. 기수를 뛰어넘어 'NEON' 댄스 챌린지에 도전한 세 사람의 유쾌한 근황이 눈길을 끌고 있다.

29기 영자는 최근 자신의 SNS에 "멋있는 결과물을 내고 싶었는데 몸이 안 따라와줘서 33기 현숙 샘께 죄송"이라는 글과 함께 'NEON' 댄스 챌린지 영상을 공개했다. 이어 "재미로 봐주세영…. 뭐하는지 모르고 따라온 29기 영수"라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

공개된 영상에는 33기 현숙과 29기 영자, 영수가 댄스 스튜디오에 모여 최근 SNS를 뜨겁게 달구고 있는 A2O LITE(에이투오 라이트)의 'NEON'(니온) 챌린지에 도전하는 모습이 담겼다. 네온 조명이 켜진 연습실에서 검은색 상의와 청바지를 입은 참가자가 음악에 맞춰 리듬감 있게 몸을 움직이는가 하면 회색 후드티 차림의 영수도 함께 동작을 따라 하며 챌린지에 동참했다.

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특히 영자는 춤을 추던 중 웃음이 터진 듯 두 손으로 입을 가리는 등 시종일관 즐거워하는 모습을 보였다. 멋진 결과물을 만들고 싶었지만 몸이 따라주지 않았다는 영자의 솔직한 고백과 달리 영상에는 세 사람의 유쾌한 분위기가 고스란히 담겼다.

한편 29기 영자와 영수는 지난해 11월부터 방송된 ENA·SBS Plus '나는 솔로' 연상연하 특집에 출연했다. 당시 영자는 대치동에서 수학학원을 운영하는 원장으로, 영수는 정유사 해외영업 직장인으로 자신을 소개했다.

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33기 현숙은 지난 9월 종영한 모태솔로 특집에 출연해 얼굴을 알렸다. 당시 그는 대한무역투자진흥공사(KOTRA)에 근무하는 직장인이라고 밝혔다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com