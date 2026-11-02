"서강준을 성격파탄자 만들었다”…'너말연' 황당 결말에 시청자 분노 [SC이슈]

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[스포츠조선 조민정 기자] "과거로 돌아갈 수 있다면 드라마 보기 전으로 돌아가고 싶다"

배우 서강준과 안은진이 주연을 맡은 KBS2 '너 말고 다른 연애'가 종영한 가운데 결말을 둘러싼 시청자들의 불만이 쏟아지고 있다. 특히 서강준이 연기한 남궁호의 급격한 태도 변화와 두 주인공의 이별 엔딩을 두고 "도대체 무슨 이야기를 하고 싶었던 것이냐"는 원성까지 나오고 있다.

지난 1일 방송된 KBS2 토일드라마 '너 말고 다른 연애' 최종회에서는 10년간 연애를 이어온 남궁호(서강준)와 이미도(안은진)가 결국 서로를 떠나보내고 각자의 새로운 사랑을 선택하는 모습이 그려졌다.

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극 중 두 사람은 어린 시절부터 29년간 서로의 삶을 지켜온 사이였다. 오랜 연애로 관계가 익숙해진 가운데 각자 새로운 사람에게 설렘을 느꼈고 한 달간 다른 상대를 만나본 뒤 다시 돌아오기로 약속했다.

그러나 관계는 예상치 못한 방향으로 흘러갔다. 남궁호는 직장 후배 박수아(조아람)에게, 이미도는 변호사 한태승(이주안)에게 마음이 기울었고, 결국 오랜 연애를 끝내기로 했다.

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이후 2년의 시간이 흘렀다. 파리 지사에서 돌아온 남궁호는 박수아를 다시 찾아가 자신의 마음을 고백했다. 이미도 역시 자신에게 확신을 요구하는 한태승에게 먼저 입을 맞추며 새로운 사랑을 시작했다.

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남궁호와 이미도는 마지막으로 29년 전 처음 만났던 강릉 바다를 찾아 서로에 대한 원망과 죄책감을 털어놓았다. 두 사람은 함께했던 시간이 행복했다고 인정하면서도 재회 대신 이별을 택했다.

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제작진은 10년간의 관계를 끝내고 각자의 삶으로 나아가는 과정을 통해 새로운 시작과 성장을 그려냈지만 이를 받아들이는 시청자들의 반응은 싸늘했다.

무엇보다 남궁호의 마지막 태도가 도마에 올랐다. 오랜 시간 이미도 곁에서 다정한 모습을 보여줬던 그가 이별을 확정하는 과정에서 지나치게 냉정하게 변했다는 지적이다.

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한 시청자는 "서강준을 너무 좋아해서 보기 시작했는데 갑자기 빌런, 성격파탄자가 돼서 끝나버렸다"며 "드라마 때문에 서강준도 싫어졌다. 작가님이 원하는 의도가 이거였을까"라고 불만을 드러냈다. 이어 "안은진도 어느 회 이후에는 맨날 울어서 불쌍할 지경이었다. 도대체 이 드라마가 하고 싶은 이야기가 뭔지 모르겠다"고 꼬집었다.

다른 시청자 역시 "서강준 때문에 봤다가 서강준 나오는 장면은 돌려버렸다", "서강준 얼굴 하나 보고 끝까지 갔는데 마지막 회를 보고 이별한 것처럼 기분이 이상해졌다", "서강준이 아니었으면 캐릭터에 욕을 더 많이 했을 것 같다"는 반응을 보였다.

일부 시청자들은 남궁호의 냉정한 모습에 실제 이별의 상처가 떠올랐다고 털어놓기도 했다. 한 누리꾼은 "헤어질 때 갑자기 차가워져서 이전과 전혀 다른 사람이 되는 모습이 떠올랐다"며 "보면서 과거의 상처가 생각났다"고 전했다.

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결말뿐 아니라 14회에 걸친 전개 과정에 대한 비판도 이어졌다. 시청자들은 "같은 내용만 반복하다 끝났다", "보는 내내 고통받다가 주인공들을 이해하려고 노력했는데 마지막에 이런 결말이라니", "6회에서 하차한 나 자신을 칭찬한다"며 아쉬움을 드러냈다.

반면 서강준과 안은진의 연기력에 대해서는 호평도 있었다. 특히 오랜 연인의 이별 과정에서 느끼는 복잡한 감정을 현실적으로 표현했다는 의견과 재회를 선택하지 않은 결말 자체는 작품의 주제와 맞닿아 있다는 평가도 나왔다.

시청률 역시 아쉬운 성적표를 남겼다. 닐슨코리아에 따르면 '너 말고 다른 연애' 최종회 시청률은 전국 가구 기준 2.4%를 기록했다. 직전 회차의 1.6%보다 상승했지만 자체 최고 시청률인 2.8%에는 미치지 못했다. 특히 8회부터 13회까지 6회 연속 1%대 시청률에 머물렀다.

한편 '너 말고 다른 연애'는 10년 차 연인이 익숙한 사랑과 새로운 설렘 사이에서 갈등하는 이야기를 그린 14부작 드라마다. 황승기·이가람 감독이 연출하고 유수지 작가가 극본을 맡았다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com