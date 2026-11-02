[청룡영화상] 캐스팅 보트는 관객..청룡영화상 수상작 결정할 네티즌 투표 시작

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[스포츠조선 조지영 기자] 청룡영화상의 수상을 결정짓는 캐스팅 보트는 역시 관객이다.

제47회 청룡영화상이 2일부터 모바일 플랫폼 셀럽챔프 앱에서 최종 수상작(자) 선정을 위한 네티즌 투표를 시작한다.

투표는 총 16개 부문에서 진행되며, 부문별로 마감일이 다르다. 최우수작품상, 감독상, 신인감독상, 남녀주연상, 남녀조연상, 남녀신인상, 청정원 인기스타상 등 10개 부문은 오는 24일 밤 12시까지 참여할 수 있다. 촬영조명상, 각본상, 음악상, 미술상, 편집상, 기술상 등 6개 부문은 12일 밤 12시에 먼저 마감된다.

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청정원 인기스타상을 제외한 15개 부문의 최종 수상작(자)은 전문 심사위원단과 네티즌 투표 결과를 합산해 결정된다. 이때 네티즌 투표의 종합 결과는 전문 심사위원 한 명의 투표와 동일한 비중으로 반영된다.

청정원 인기스타상은 남녀 각 2인 총 4명에게 수상의 영예가 돌아간다. 이중 남녀 각 1명은 셀럽챔프 네티즌 투표 결과만으로 선정한다. 나머지 남녀 각 1명은 셀럽챔프 투표와 스포츠조선 기자단, 전문가 대상의 투표 결과를 종합해 결정한다.

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청룡영화상은 매년 시상식 종료 후 심사위원 명단과 심사 결과를 공개하는 '심사 실명제'를 운영하고 있다. 전문가의 평가와 관객의 의견을 함께 반영하며 공정하고 투명한 심사 전통을 이어가고 있다.

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한편, 제47회 청룡영화상은 오는 25일 여의도 KBS홀에서 열리며, KBS2를 통해 생중계될 예정이다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com