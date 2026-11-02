은현장, '가세연 인수' 2년 만에 스튜디오 점령…김세의 의자서 '포즈'

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[스포츠조선 정안지 기자]유튜브 채널 '장사의 신'을 운영하는 은현장이 자신과 갈등을 빚어온 '가로세로연구소'( 이하 '가세연')의 스튜디오를 찾아 김세의 대표를 조롱하는 듯한 파격적인 장면을 공개했다.

은현장은 지난 1일 자신의 유튜브 채널에 '[충격단독]장사의신 나락보낸 가세연 김세의 회사, 물건, 직원까지 싹다 매수'라는 제목의 영상을 게재했다.

영상 속 은현장은 압류 딱지가 붙은 가세연 사무실 내부와 방송 장비, 집기류 등을 둘러보는 모습이 담겼다.

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특히 은현장은 김 대표가 사용하던 의자에 앉아 김 대표의 방송 모습을 재현하고, 이마에 '압류표'라고 적힌 종이를 붙이는 등 장난스러운 모습을 선보였다. 이어 가세연 직원에게 현금을 건네며 영상 제목인 '직원 매수' 콘셉트를 재치 있게 구현했다.

은현장은 압류된 방송 장비와 집기류가 경매에 나오면 이를 매입해 '가로세로장사연구소'를 만들겠다는 계획도 밝혔다.

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은현장이 가세연 스튜디오 내부로 진입할 수 있었던 것은 김세의 대표와 김소연 변호사 간의 미지급 수임료 약 1억 2000만 원 채권 분쟁에 따른 강제집행 절차 덕분이다. 은현장은 김 변호사의 입회인 자격으로 법원 집행관들과 현장에 동행한 것으로 알려졌다. 다만 이번 영상은 현장 분위기를 담아 연출된 것일 뿐, 은현장이 가세연의 법적 소유권을 최종 취득한 상태는 아니다.

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은현장은 자신을 공격했던 가세연의 방송 공간에서 직접 영상을 촬영하며 또 한 번 김 대표를 겨냥한 행보를 보였다.

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은현장이 가세연을 인수하려고 마음먹은 것은 2024년으로 거슬러 올라간다. 그는 당시 김세의가 제기한 각종 허위 사실과 루머 공격으로 방송에서 퇴출되는 등 사업적·정신적으로 큰 피해를 입었다.

은현장은 가세연의 지분 구조를 파악한 뒤, 그해 11월 공동 창업자인 강용석 변호사가 처분하여 제3자가 보유하고 있던 지분 50%를 전격 매입함으로써 최대 주주 지위를 확보했고, 주주총회를 통해 김세의 대표의 급여를 삭감하는 등 적대적 경영권 분쟁을 진행했다.

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anjee85@sportschosun.com