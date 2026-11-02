故최불암 발인날 또 비보…‘왕과 비’·‘명성황후’ 정하연 작가 별세

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[스포츠조선 조민정 기자] '왕과 비', '명성황후' 등을 집필한 정하연 작가가 별세했다. 향년 82세.

'국민 아버지' 최불암을 떠나보내는 날 한국 대하사극의 전성기를 이끌었던 또 한 명의 거장이 세상을 떠났다는 소식이 전해지면서 안타까움이 더해지고 있다.

2일 한국방송작가협회와 유족 등에 따르면 정하연 작가(본명 정연)는 지난 1일 오후 3시께 가족과 지인들이 지켜보는 가운데 숨을 거뒀다. 고인은 지병으로 지난달 31일 병원 응급실을 찾았던 것으로 전해졌다.

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특히 지난달 29일 별세한 배우 최불암의 발인이 이날 엄수된 가운데 불과 사흘 간격으로 한국 방송계를 대표해 온 두 거장의 비보가 이어지며 슬픔이 고조되고 있다.

최불암은 이날 오전 7시 40분 서울아산병원에서 비공개 발인식을 치렀다. 이후 서울 여의도성당에서 염수정 추기경이 집전하는 장례미사를 거쳐 마지막 길에 올랐다.

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최불암이 '수사반장'과 '전원일기'로 한국 안방극장의 대표적인 아버지상을 그려냈다면 정하연 작가는 굵직한 대하사극을 통해 우리 역사의 권력과 욕망, 인간의 갈등을 생생하게 그려낸 인물이다.

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1944년 황해도 안악에서 태어난 정 작가는 연세대 연희극예술연구회에서 활동하다 1968년 서울신문 신춘문예에 희곡 '산울림'이 당선되며 작품 활동을 시작했다. 이후 배우 신성일이 연출한 영화 '어느 사랑의 이야기'를 비롯해 '목마와 숙녀', '영광의 9회말' 등의 시나리오를 집필했다. KBS '전설의 고향', 'TV문학관' 등을 통해 방송 작가로도 영역을 넓혔다.

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정 작가가 본격적으로 대하사극의 거장으로 자리 잡은 것은 50세를 넘긴 뒤였다. 1995년 KBS '장녹수'를 시작으로 '조광조', '왕과 비', '명성황후', MBC '신돈' 등을 연이어 집필하며 1990년대부터 2000년대까지 안방극장의 사극 전성기를 이끌었다.

'왕과 비', '명성황후'에서는 역사 속 여성들의 삶과 궁중 권력의 암투를 집중적으로 그려냈다. '신돈'에서는 개혁을 꿈꿨던 인물의 이상과 좌절을 조명했다. 정 작가는 과거 '신돈'을 집필하며 "사건이 아니라 사상을 다루고 싶었다"고 밝히기도 했다.

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현대극에서도 필력을 발휘했다. '모래 위의 욕망', '욕망의 바다', '달콤한 인생', '욕망의 불꽃' 등을 통해 인간의 욕망과 파멸, 복잡한 가족관계를 섬세하게 풀어냈다.

2011년에는 JTBC 개국 드라마 '인수대비'를 집필한 그는 이후 '궁중잔혹사-꽃들의 전쟁'으로 다시 한번 궁중 사극을 선보였다. 마지막 집필작은 2018년 MBC 드라마 '손 꼭 잡고, 지는 석양을 바라보자'다.

고인은 '왕과 비'로 1999년 KBS 연기대상 작가상, 2000년 한국방송프로듀서상 작가상을 수상하는 등 한국 드라마 발전에 기여한 공로를 인정받았다.

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정 작가의 빈소는 서울 용산구 순천향대학교서울병원 장례식장 5호실에 마련됐다. 발인은 오는 4일이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com