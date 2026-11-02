호요버스, 첫 생활형 시뮬레이션 도전…'쁘띠플래닛' 12월 4일 출격

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'원신'과 '붕괴: 스타레일' 등을 통해 글로벌 게임 시장에서 입지를 다져온 호요버스가 이번에는 생활형 시뮬레이션 장르에 도전한다.

호요버스는 자사가 처음 선보이는 플래닛 라이프 시뮬레이션 게임 '쁘띠플래닛'을 오는 12월 4일 PC와 iOS, 안드로이드 플랫폼에 글로벌 정식 출시한다고 2일 밝혔다. PC와 모바일 간 크로스 플랫폼 연동을 지원하며, 내년에는 닌텐도 스위치2 버전도 추가할 예정이다.

'쁘띠플래닛'은 이용자가 '별지기'가 돼 자신만의 행성을 만들고 가꾸면서 다양한 캐릭터 및 다른 이용자들과 교류하는 게임이다. 별바다 정령 '오무아무아'를 타고 별바다에 도착한 뒤 '루카 씨앗'을 심어 '루카 나무'를 키우는 것이 출발점이다. 나무의 성장에 따라 지형과 사계절, 생태계까지 변화하는 만큼 이용자의 선택과 활동이 자신만의 플래닛을 만들어가는 기반이 된다.

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개성을 표현할 수 있는 꾸미기 요소도 눈길을 끈다. 게임 내 활동을 통해 1000종 이상의 의상과 가구를 무료로 획득할 수 있으며, 이를 활용해 각자의 취향에 맞는 공간을 꾸밀 수 있다. 플래닛 지원 담당자 '모바이'와 별바다 레이서 '엘샤샤니' 등 다양한 배경과 이야기를 지닌 이웃들과 만나 우정을 쌓는 콘텐츠도 마련됐다.

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행성 밖으로 활동 영역을 넓힐 수도 있다. 배를 타고 별바다 곳곳에 자리한 아일랜드를 탐험하거나 '은하 마켓'에서 미니게임과 경매에 참여할 수 있다. 다른 이용자들과 창작물을 공유하는 기능도 지원해 꾸미기와 탐험, 소셜 활동을 하나의 게임 안에 담았다.

이번 신작은 호요버스가 기존에 강점을 보여온 RPG 장르에서 벗어나 새로운 이용자층을 겨냥한다는 점에서도 관심을 모은다. 경쟁과 전투보다는 창작과 수집, 교류를 중심에 둔 게임인 만큼 기존 호요버스 게임과는 다른 이용 경험을 제시할 수 있을지가 관건이다. 특히 PC와 모바일을 넘어 닌텐도 스위치2까지 플랫폼을 확대하는 전략도 주목할 부분이다.

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호요버스는 정식 출시를 앞두고 사전예약 이벤트도 진행하고 있다. 추첨을 통해 경품과 무료 의상 세트를 제공하며, 자신만의 플래닛을 디자인하는 이벤트도 마련했다. 친구 2명을 초대해 사전등록을 완료하고 팀을 구성하면 참여자 모두에게 특별 의상 1벌을 지급한다. 12월 4일 정식 출시 당일에는 첫 번째 '쁘띠플래닛 사계절 창작 이벤트'도 시작한다. 이용자들이 직접 만든 창작물을 공유하고 게임 내 보상과 공식 굿즈를 받을 수 있는 행사다.

'쁘띠플래닛'은 애플 앱스토어와 구글플레이, 에픽게임즈 스토어에서 사전예약을 진행중이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com