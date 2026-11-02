펄어비스 '붉은사막', 플레이스테이션 '플레이어스 초이스' 후보 올라

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펄어비스의 오픈월드 액션 어드벤처 게임 '붉은사막 인핸스드'가 일본과 아시아 지역 게이머들의 선택을 받기 위한 또 한번의 시험대에 올랐다.

펄어비스는 '붉은사막 인핸스드(Crimson Desert Enhanced)'가 '플레이스테이션 파트너 어워즈 2026 재팬 아시아'의 '플레이어스 초이스 어워드' 후보에 선정됐다고 밝혔다.

'플레이스테이션 파트너 어워즈'는 일본과 아시아 지역에서 출시된 게임을 대상으로 한 시상식이다. 이 가운데 플레이어스 초이스 어워드는 게이머들의 실제 플레이 시간과 투표를 바탕으로 대중성과 게임성을 평가하는 부문이다. 플레이 시간이 많은 상위 30개 작품을 후보로 추린 뒤 이용자 투표를 진행해 최종 상위 5개 작품을 선정한다.

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투표는 11월 6일 오후 11시 59분까지 플레이스테이션 공식 홈페이지에서 진행된다. 시상식은 12월 3일 열리며, 부문별 수상작도 이날 발표될 예정이다.

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이번 후보 선정은 펄어비스가 일본을 비롯한 글로벌 시장에서 꾸준히 접점을 넓혀온 가운데 나온 결과라는 점에서 의미가 있다. 펄어비스는 도쿄게임쇼 등 주요 글로벌 게임쇼에서 대규모 시연 부스를 운영하며 현지 이용자들에게 '붉은사막'을 직접 경험할 기회를 제공해 왔다.

소니 인터랙티브 엔터테인먼트(SIE)와의 협업도 이어졌다. 온라인 쇼케이스 '스테이트 오브 플레이'를 통해 '붉은사막'과 첫 번째 다운로드 콘텐츠(DLC)인 '미지의 여정'의 출시일을 처음 공개하며 플레이스테이션 이용자들과의 소통을 강화했다.

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실제 일본 시장에서의 초기 반응도 긍정적이었다. '붉은사막'은 출시 전 일본 플레이스테이션 스토어 사전 예약 판매 1위에 올랐으며, 플레이스테이션이 선정하는 '3월의 최고의 신작 게임(Players' Choice Winner - March 2026's Top New Game)'에도 이름을 올렸다. 당시에도 이용자 투표에서 가장 많은 표를 얻었다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com