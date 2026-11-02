[종합] "영원한 국민 아버지"…故최불암, 오늘(2일) 가족·후배 배웅 속 영면

'국민 아버지' 고(故) 최불암의 장례 미사·영결식이가 2일 오전 서울 여의도성당에서 엄수됐다. 생전 고인과 인연을 맺었던 동료와 후배들이 참석해 마지막 길을 함께했다. 여의도=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.02/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영원한 '국민 아버지'이자 '수사반장'인 배우 고(故) 최불암이 가족들과 후배 배우들의 배웅 속에 영면에 들었다.

고 최불암의 발인이 2일 오전 7시 40분쯤 서울 송파구 서울아산병원 장례식장에서 엄수됐다. 발인은 유족의 요청에 따라 비공개로 진행됐다.

현장에는 고 최불암의 아내인 배우 김민자를 비롯해 생전 고인과 각별한 인연을 맺었던 후배 배우 김혜수, 신현준, 정준호, 송일국 등이 참석해 마지막 길을 함께했다. 이들 역시 비통한 마음으로 고인을 추모하며 애도의 뜻을 전했다.

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'국민 아버지' 고(故) 최불암의 장례 미사·영결식이가 2일 오전 서울 여의도성당에서 엄수됐다. 생전 고인과 인연을 맺었던 동료와 후배들이 참석해 마지막 길을 함께했다. 신현준, 정준호가 마지막 인사를 하고 있다. 여의도=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.02/

'국민 아버지' 고(故) 최불암의 장례 미사·영결식이가 2일 오전 서울 여의도성당에서 엄수됐다. 생전 고인과 인연을 맺었던 동료와 후배들이 참석해 마지막 길을 함께했다. 김혜수가 마지막 인사를 하고 있다. 여의도=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.02/

최불암은 지난달 29일 오후 10시 30분쯤 서울 강서구의 한 병원에서 치료를 받던 중 향년 87세를 일기로 별세했다. 고인은 지난해 3월 허리디스크 수술을 받은 뒤 오랜 시간 진행해 온 KBS1 '한국인의 밥상'에서 하차하고 재활에 전념해 왔다. 그러나 최근 건강 상태가 급격히 악화된 것으로 알려졌다.

고인의 장례는 초록우산 어린이재단장으로 엄수됐다. 황영기 초록우산 회장이 장례위원장을 맡았으며, 이수성·이낙연 전 국무총리 등이 장례위원으로 참여했다. 최휘영 문화체육관광부 장관은 지난 30일 정부를 대표해 빈소를 찾아 고인을 추모하고 금관문화훈장을 추서했다.

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빈소에는 김혜자, 오지명, 나문희, 백일섭, 임현식, 윤여정, 김성환, 유인촌, 박은수, 이계인, 최수종, 임호, 길용우, 유동근, 차인표, 강석우, 남성진, 김지영, 이상벽, 이홍렬 등 연예계 동료와 후배들의 발길이 이어졌다. 초록우산 임직원들도 장례식장을 찾아 고인의 마지막 길을 함께했다. 발인 후에는 오전 9시 장례 미사가 예정된 서울 여의도성당으로 운구됐다. 장례 미사는 염수정 추기경의 주례로 진행됐다.

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염수정 추기경이 2일 서울 여의도 성당에서 故 최불암 배우 장례 미사를 집전 하고 있다. 사진=사진공동취재단/2026.11.02/

한편 최불암은 1959년 연극 '햄릿'을 통해 연기자의 길에 들어섰다. 1967년 KBS 특채 6기 탤런트로 발탁돼 드라마 '수양대군'에 출연했으며, 1969년 MBC 특채 탤런트로 선발된 뒤 다양한 작품에서 활약했다.

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드라마 '수사반장'으로 대중의 사랑을 받은 최불암은 '전원일기'에서 따뜻한 아버지의 모습을 선보이며 '국민 아버지'라는 수식어를 얻었다. 2011년부터는 시사 교양 프로그램 KBS1 '한국인의 밥상'을 진행하며 전국의 다양한 음식과 그에 얽힌 이야기를 전해왔다. 이후 올해 5월 방송된 MBC 다큐멘터리 '파하, 최불암입니다'를 통해 시청자들과 마지막으로 만났다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com