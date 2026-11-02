“박위와 비교되네”...시각장애 '원샷한솔', 성심당 가는 길 쏟아진 찬사

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[스포츠조선 김준석 기자] 시각장애인 유튜버 원샷한솔(본명 김한솔)이 홀로 대전을 찾아 시민과 직원들의 도움을 받은 영상이 화제다.

원샷한솔이 도움을 받을 때마다 감사 인사를 전한 모습에 누리꾼들이 호응한 가운데, 댓글에는 유튜버 박위를 언급하며 두 사람의 사례를 비교하는 반응도 나왔다.

지난달 29일 유튜브 채널 '원샷한솔'에는 '혼자 여자친구 선물 사러 대전까지 갔다가 이런 일이… 눈물이 다 나네요'라는 제목의 영상이 공개됐다.

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여자친구에게 줄 선물로 성심당 빵을 사기 위해 원샷한솔이 홀로 대전으로 향하는 여정을 담았다. 영상은 1일 오후 기준 조회수 290만 회를 넘어섰다.

서울역 지하철에서 한 시민이 자리를 양보했고, 코레일 역무원과 사회복무요원은 원샷한솔이 열차에 안전하게 탑승하도록 안내했다.

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대전역에 도착한 뒤에도 역무원들이 이동을 도왔다. 원샷한솔은 도움을 받을 때마다 "감사합니다", "죄송하고 고맙다"고 인사하며 고개를 숙였다.

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성심당에서도 직원들의 세심한 배려가 이어졌다. 매장으로 이동하는 길에 직원은 차량을 막아 원샷한솔이 안전하게 이동할 수 있도록 도왔다. 매장 안에서는 직원이 먼저 신체 접촉에 동의하는지 물은 뒤 팔을 잡고 빵을 안내했다. 케이크 매장 직원들도 도움을 보태 원샷한솔은 원하는 빵을 무사히 구매했다. 영상 공개 후 댓글에는 시민과 직원들의 친절에 감동했다는 반응이 이어졌다.

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이 과정에서 일부 누리꾼들은 박위의 KTX 낙상 사고 영상 공개 논란을 다시 꺼냈다. 박위는 지난 8월 KTX에서 휠체어로 하차하던 중 낙상 사고를 겪은 뒤, 당시 상황이 담긴 CCTV 영상을 공개했다.

영상 속 사회복무요원의 얼굴은 모자이크 처리됐지만, 복장과 상황 등을 통해 신원이 특정될 수 있다는 우려와 영상 공개 방식에 대한 비판이 나왔다. 박위는 영상을 내리고 전달 방식이 미숙했다며 사과했다.

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원샷한솔의 영상 댓글에는 "박위 영상과 너무 대비된다", "박위는 이 영상을 보고 배워야 한다" 등 두 사람의 사례를 비교하는 반응도 올라왔다.

narusi@sportschosun.com