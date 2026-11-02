‘상류사회’ 출연 AV배우, 공연 중 손님 건낸 음료에 실신…“마약 4종 검출”

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[스포츠조선 김준석 기자] 한국 영화 '상류사회'에 출연한 일본 AV배우 출신 DJ 하마사키 마오가 홍콩 클럽에서 손님이 건넨 음료를 마신 뒤 경련을 일으켜 병원으로 이송됐다.

지난 1일 홍콩 매체 HK01 등 외신에 따르면, 현재 클럽 DJ로 활동 중인 하마사키 마오가 홍콩 침사추이 유흥가에서 열린 행사 도중 심한 경련을 일으키며 의식을 잃고 쓰러졌다.

당시 하마사키 마오는 한 손님의 요청으로 인근 다른 장소로 이동해 디제잉 공연을 이어가던 중 해당 손님이 건넨 음료를 받아 마셨다.

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그러나 해당 음료에는 여러 종류의 불법 약물이 섞여 있었으며, 이를 마신 하마사키 마오는 급격한 신체 이상 반응을 보이며 병원 응급실로 긴급 후송됐다.

병원 검사 결과, 하마사키 마오의 체내에서는 무려 네 가지 종류의 마약 성분이 검출돼 현지에 큰 충격을 안겼다.

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홍콩 현지 경찰은 누군가가 고의로 그에게 마약을 섞은 음료를 먹였을 가능성(약물 테러)을 염두에 두고 강력 수사에 착수했다.

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사건이 일파만파 번지자 하마사키 마오는 개인 SNS(인스타그램 스토리)를 통해 직접 장문의 글을 남기며 사태 수습과 함께 현재 건강 상태를 전했다.

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하마사키 마오는 "이번 사건으로 많은 분들께 큰 걱정을 끼쳐 드려 정말 죄송하다"며 "현재 의식은 회복하여 맑아진 상태이나, 안전을 고려해 의료진의 권고로 병원에 입원해 경과를 지켜보고 있다"고 밝혔다.

이어 논란이 번진 현장 클럽 측에 대해 "이번 일로 침사추이 클럽 측에 피해가 가지 않기를 바란다. 이번 사건은 해당 책임자 및 가게와는 직접적인 관련이 없음을 분명히 밝힌다"라며 "당시 매니저가 상황이 위급해 가게 책임자에게 화를 냈던 점에 대해 깊이 사과드린다"고 해명했다.

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아울러 "사건이 이미 현지 경찰에 넘겨져 정식 처리 중인 만큼, 이번 사건의 세부적인 경위에 대해서는 더 이상 어떠한 언급도 하지 않겠다"고 덧붙였다.

한편 하마사키 마오는 일본에서 AV 배우로 높은 인기를 누렸으며, 2018년 한국 영화 '상류사회'에 출연해 국내 관객들에게도 얼굴을 알린 바 있다.

은퇴 이후에는 활동 무대를 홍콩으로 옮겨 전문 DJ로 전향해 활동을 이어오고 있다.

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narusi@sportschosun.com