조이현X김재원 '최종면접' 심상치 않네..개봉 D-2 앞두고 전체 예매율 1위

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[스포츠조선 조지영 기자] 미스터리 영화 '최종면접'(김정훈 감독, 커버넌트픽처스 제작)이 심상치 않으느 반응으로 예매율 1위에 올랐다.

영화관입장권 통합전산망에 따르면 '최종면접'은 2일 오전 10시 15분 기준 전체 예매율 1위를 기록했다.

개봉을 앞두고 예매율 정상에 오른 '최종면접'은 취업과 면접이라는 현실 밀착형 소재와 미스터리 장르의 신선한 결합, 밀도 높은 서스펜스와 예측 불가 전개로 기대를 모으고 있다. 특히 스스로를 "한국 영화의 오랜 팬"이라고 밝힌 원작 소설의 아사쿠라 아키나리 작가가 한국판 각색과 영화화에 높은 기대를 표한 데 이어, 스포일러 없이 관람해야 진정한 재미를 느낄 수 있다는 실관람객들의 생생한 후기가 이어지며 예매 열기에 한층 불을 지피고 있다.

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시사회를 통해 먼저 영화를 관람한 관객들은 한 치 앞을 알 수 없는 밀실 심리전에 뜨거운 반응을 쏟아냈다. 이에 더해 불꽃 튀는 연기 대결을 펼친 대세 라이징 배우들의 열연과 폭발적인 시너지에도 아낌없는 호평을 보냈다.

아사쿠라 아키나리 작가의 소설 '여섯 명의 거짓말쟁이 대학생'을 리메이크한 '최종면접'은 최종면접장에 모인 6인의 지원자들이 각자의 폭로가 담긴 의문의 봉투를 발견하면서 서로를 의심하고 혼란에 빠뜨리는 이야기를 그린 작품이다. 조이현, 김재원, 신승호, 강유석, 곽동연, 배강희가 출연했고 '쩨쩨한 로맨스' '탐정: 더 비기닝' '해적: 도깨비 깃발'의 김정훈 감독이 연출을 맡았다. 오는 4일 개봉한다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com