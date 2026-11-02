[공식] '내새연3' 이동국 딸 재아, 출연 확정 "결혼까지 생각" 연애에 진심

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 이종혁의 아들 이준수에 이어, tvN STORY & E채널 '내 새끼의 연애3'의 또 다른 화제의 출연자가 베일을 벗었다. 바로 전 축구선수 이동국의 딸 이재아가 그 주인공이다.

tvN STORY와 티캐스트 E채널의 공동 제작 예능 '내 새끼의 연애3'가 오는 11월 11일(수) 첫 방송을 앞두고 이동국과 3년 전 테니스 선수 시절 이후 첫 예능에 나서는 딸 이재아의 합숙 전 사전 인터뷰를 공개했다. '테토' 스타일의 아빠라는 이동국은 "딸의 연애를 지켜보는 건 자신 없다"며 손사래를 친다. 집에서의 모습과 다른 딸을 보는 게 오글거릴 것 같다는 이유다. 그럼에도 '딸바보' 아빠의 본능을 숨길 수는 없다. 재아가 연애 때문에 울면 바로 데리러 가겠다며 마음을 졸이는 것. 심지어 재아가 "아빠는 망원경을 들고 대기하고 있을 것 같다"는 농담을 시전하자, 이동국은 "나도 '관리자'로 함께 나가면 안 되냐"고 되받는다.

이동국과 이날 인터뷰에 함께한 쌍둥이 언니 재시가 걱정하는 건 재아의 배려심이다. 남을 먼저 생각하다 정작 자기 마음을 놓칠까 염려하는 것. 다른 사람의 시선을 신경 쓰기보다 딸이 원하는 대로 하길 바란다고 당부하는 아빠에 이어, 동생이 낯선 상황에서 얼어 있을 것 같다고 예상한 재시는 동생의 매력을 알아보지 못한 사람의 선택일 뿐이라며, 자신이 남자였어도 재아를 만났을 거라고 다독이며 훈훈한 자매애를 드러낸다.

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하지만 가족들의 걱정과 달리, 재아는 이번 연애에 진심으로 임할 각오다. 그저 즐겁게 지내다 오길 바라는 이동국에게 "놀러 가는 게 아니라 진지하게 할 것"이라고 선을 그은 것. 게다가 스무 살에 만나 장기 연애를 거쳐 결혼한 부모님처럼 자신도 좋은 사람을 만나 오래 연애하고 결혼하는 것이 로망이라고 밝히더니, 부모님이 처음 만났던 게 8월이었는데, 합숙일도 8월이라는 사실에 자신도 결혼하는 것 아니냐며 평행이론(?)까지 꺼내든다. 남자친구와 손잡을 수도 있고, 하루라도 빨리 나가길 바란다며 '쿨'한 척하던 이동국도 이내 목이 타는 듯 커피를 들이켜 웃음을 자아낸다.

키 크고 운동을 잘하는 사람을 사윗감으로 바란다고 밝히는 아빠에게 "내가 보호해주면 된다"라며 '테토' 유전자를 고스란히 닮은 멋진 출연자 재아. 아빠처럼 좋은 사람을 만나 진심으로 사랑하고 싶다는 그녀의 연애 성장기에 기대가 증폭된다. tvN STORY & E채널 '내 새끼의 연애3'는 오는 11월 11일 수요일 저녁 8시에 첫 방송되며, 티빙에서도 시청할 수 있다.

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jyn2011@sportschosun.com