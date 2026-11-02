리센느 원이, '무대 이탈' 공식입장 "의상 줄어들어 호흡곤란"[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 리센느 원이가 무대 이탈 사건에 대한 입장을 밝혔다.

원이는 팬소통 플랫폼을 통해 "경주에 가니 의상을 입고 몇 시간은 못 있을 것 같아서 무대 의상을 안 입고 가겠다고 했다. 원래는 입어보고 확인했어야 한다. 그런데 그 사이 의상을 세탁 맡기셔서 엄청 줄어들었다. 그래서 다 왔을 때 의상을 갈아입고 줄어든 걸 알았는데 혼자 사복 입고 무대를 할 수는 없으니 그대로 가보겠다고 하고 무대를 하는데 숨이 안쉬어져서 너무 놀랐다"고 밝혔다.

공연 직전 세탁 과정에서 수축한 의상을 그대로 입고 무대에 올라 격한 안무를 소화하다 보니 호흡 곤란이 왔다는 설명이다.

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리센느는 지난달 31일 경주 엑스포 대공원에서 열린 'APEC 정상회의장 기념관 개관식'에서 축하공연을 펼쳤다. 그런데 원이는 '런웨이' 무대 중 갑작스럽게 표정이 어두워지더니 황급히 무대 아래로 내려가 팬들을 놀라게 했다. 원이의 빈자리는 미나미를 비롯한 다른 멤버들이 채웠다. 잠시 후 원이는 다시 무대에 합류해 남은 공연을 끝까지 마무리했다.

리센느는 3일 새 앨범 '펄스'를 발매한다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com