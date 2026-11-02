심수봉, 17세 김다현 공개저격 재사과 "훌륭한 음악인으로 성장하길"[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 심수봉이 후배 가수 김다현을 공개 저격한 것에 대해 재차 사과했다.

심수봉은 10월 31일 원주 백운아트홀에서 전국투어 '더 심수봉 쇼'를 개최했다.

이번 공연은 심수봉의 데뷔 48주년을 기념하는 자리이기도 했지만, 심수봉이 9월 김다현에 대한 실언으로 논란에 휘말린 뒤 처음 공식 석상에 서는 자리였던 만큼 많은 관심을 모았다.

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심수봉은 공연 도중 "모두 내가 부족하고 모자라서 비롯된, 해서는 안되는 말이었다. 그동안 반성과 회개의 시간을 가졌다. 앞으로도 그런 자세로 살겠다"고 했다.

또 김다현에 대해서는 "많이 힘들었겠지만 마음을 잘 추스러 훌륭한 음악인으로 성장해가길 바란다"고 응원했다.

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심수봉은 "이런 상황에서도 콘서트를 찾아준 팬들의 깊은 사랑을 가슴에 두고 오래오래 간직하겠다"고 고마움을 전했다.

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심수봉은 9월 20일 전국 진안군에서 열린 '2026 진안고원 트로트 페스티벌' 무대에 올랐다. 그는 김다현의 공연이 끝난 뒤 무대에 올라 "저 앞에 노래 부른 여자. 제 머리를 어지럽게 만들었다. 젊은 아가씨가 노래가 뭔지, 삶이 뭔지 모른다. 노래를 들으며 너무 힘들었다. 앞으로 제 앞에 저 선수 내보내지 말아달라. 노래라는 건 그렇게 함부로 하는 게 아니다"라고 말했다.

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17세 어린 가수에게 인생과 삶을 모른다고 힐난한 것도 문제가 됐지만, 후배 가수를 공개 석상에서 깎아내린 것은 어른답지 못한 처사였다는 비난이 쏟아졌다.

결국 심수봉은 "많은 사람이 지켜보는 무대 위에서 말 그대로 실언을 했다. 모두가 웃고 즐겨야 할 트로트 축제 현장에서 적절치 않은 순간에 상식을 벗어난 말을 뱉은 점, 입이 열개라도 할 말이 없다. 앞 순서 가수가 정확히 누구인지 몰랐고 특정인을 망신주기 위해 한 말은 아니었지만 어른으로서 후배 가수의 마음에 상처 주는 말을 한 점은 분명 잘못했다"고 사과문을 발표했다.

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김다현은 심수봉이 직접 연락해 사과와 응원의 뜻을 전했다며 분노한 팬들을 대신 다독였다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com