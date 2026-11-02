"아버지라 불렀는데.." 김혜수, 故최불암 발인서 주저앉아 오열

사진=(좌)연합뉴스 (우)스포츠조선 DB

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 김혜수가 고(故) 최불암의 마지막 길을 배웅하며 깊은 슬픔을 드러냈다. 아버지처럼 따르던 고인과의 각별한 인연만큼이나 장례 기간 내내 유족 곁을 지키는 모습이 먹먹함을 안겼다.

지난 10월 29일 향년 87세로 별세한 최불암의 장례 절차가 11월 2일 마무리됐다. 이날 오전 서울에서 엄수된 발인식과 장례미사에는 김혜수를 비롯해 강석우, 정준호, 신현준, 송일국 등 연예계 동료들이 참석해 고인의 마지막 길을 함께했다.

김혜수는 고인이 세상을 떠난 뒤 장례 첫날인 30일부터 발인일까지 빈소를 찾으며 유족 곁을 지켰다. 장례 기간 조문객들을 맞이하고 유족을 살뜰히 챙기는가 하면, 입관에도 함께한 것으로 전해졌다. 조문객들이 벗어둔 신발을 정리하는 모습이 포착되기도 했다.

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'국민 아버지' 고(故) 최불암의 장례 미사·영결식이가 2일 오전 서울 여의도성당에서 엄수됐다. 생전 고인과 인연을 맺었던 동료와 후배들이 참석해 마지막 길을 함께했다. 김혜수가 아내 김민자 씨를 위로하고 있다. 여의도=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.02/

발인과 장례미사에서도 김혜수의 슬픔은 이어졌다. 그는 지인의 부축을 받으며 장례미사 장소로 향했고, 고인의 아내인 배우 김민자를 끌어안은 채 눈물을 쏟았다. 김민자의 등과 어깨를 다독이며 곁을 지키는 모습은 보는 이들의 마음을 뭉클하게 했다. 김혜수는 북받치는 감정을 주체하지 못한 채 바닥에 주저앉아 눈물을 쏟기도 했다.

두 사람의 인연은 1987년 드라마 '사모곡'으로 거슬러 올라간다. 당시 김혜수는 김민자와 모녀로 연기 호흡을 맞췄고, 이를 계기로 최불암·김민자 부부와 가족처럼 가까워졌다. 특히 김혜수는 평소 최불암을 아버지라고 부를 만큼 깊은 정을 나눈 것으로 알려졌다.

염수정 추기경이 2일 서울 여의도 성당에서 故 최불암 배우 장례 미사를 집전 하고 있다. 사진=사진공동취재단/2026.11.02/

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이 같은 각별한 관계는 2021년 KBS 1TV '한국인의 밥상' 10주년 특집에서도 공개됐다. 당시 김혜수는 김민자와 함께 출연해 "나에게 김민자, 최불암 선생님은 엄마 아빠 같다"며 어린 시절부터 자신을 따뜻하게 품어준 두 사람에게 고마움을 전했다.

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최불암에게 받은 문자를 간직하고 있다는 김혜수는 "선생님 문자는 한 편의 시다"라고 말하기도 했다. 공개된 문자에는 뉴욕으로 떠나는 김혜수에게 안부를 전하는 최불암의 다정한 마음이 담겨 있었다.

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한편 최불암은 지난해 3월 허리디스크 수술을 받은 이후 거동에 어려움을 겪으며 재활에 전념해 왔으나, 건강이 급격히 나빠지면서 지난달 29일 별세했다. 한국 TV 드라마의 발전과 성장에 기여한 공로를 인정받아 정부는 별세 다음 날인 지난달 30일 고인에게 금관문화훈장을 추서했다.

서울아산병원 장례식장에 마련된 빈소에는 사흘 동안 문화예술계는 물론 정·재계 인사 등 각계각층의 조문 행렬이 이어졌다.

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jyn2011@sportschosun.com