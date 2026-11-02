티아라, 소연 임신 발표에 불화설 종료 "너무너무 축하해"[SC이슈]

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 티아라 출신 소연의 경사에 멤버들이 뭉쳤다.

소연은 1일 자신의 계정을 통해 임신 소식을 전했다. 그는 "네 번째 결혼 기념일에 너무나 감사하고 소중하고 기쁜 소식을 전하려 한다. 설렌다. 곧 저희의 아기가 태어난다"고 밝혔다.

이어 "두 번째 월드컵을 향해 4년을 달려왔지만 미국 본선 경기 중 부상을 당해 모든 걸 뒤로 하고 혼자 돌아오며 힘들었던 시기가 있었다. 선수로서 남편 인생 가장 큰 시련을 함께 이겨내 가던 중 차마 계획하지도 못했던 날에 소중한 생명을 선물해주셨다. 기적이었다. 저도 남편도 하루하루 감사하며 뱃속 아이와 즐겁게 지내고 있다. 앞으로 착하고 성실한 남편과 남편을 꼭 닮았을 우리 아기와 반려견들과 함께 늘 감사하며 살아가겠다"며 초음파 사진을 공개했다.

Advertisement

소연은 2022년 9세 연하의 축구선수 조유민과 3년 열애 끝에 결혼했다. 두 사람은 결혼 4년 만에 만나게 될 아이에게 '파워'라는 태명을 지어줬다. 아이의 성별은 남아로, 내년 출산을 앞두고 있다.

소연의 경사에 티아라 멤버들도 축하 인사를 전했다. 지연과 효민은 소연의 임신 발표 게시물에 '좋아요'를 눌렀다. 특히 불화설이 불거졌던 함은정은 "언니 너무너무 축하해"라고 댓글을 남겨 눈길을 끌었다. 함은정은 지난해 11월 영화감독 김병우와 결혼식을 올렸는데, 소연은 해외 체류 중이었던 관계로 참석하지 못해 불화설이 제기된 바 있다.

Advertisement

티아라는 2009년 데뷔, '롤리폴리' '보핍보핍' '러비더비' 등의 히트곡을 발표하며 사랑받았다.

Advertisement

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com