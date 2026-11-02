"쉽게 끝낼 사이 아냐"…양홍원, 불륜의혹 속 '♥원현주' 향한 고백?→모텔 소감 삭제[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 래퍼 양홍원이 불륜 의혹 속 의미심장한 글을 남겼다.

양홍원은 지난달 31일 자신의 계정에 래퍼 드레이크의 'WNBA' 재생 영상을 게재했다. 'WNBA'는 드레이크가 5월 발표한 정규 11집 '하빕티' 수록곡으로, 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 핫100'에 28위로 데뷔한 히트곡이다. 미국 여자 프로 농구('WNBA')가 끊임 없이 원정 경기를 하며 경쟁적인 삶을 사는 것에 착안, 바쁜 일상 속 아슬아슬한 관계를 유지하려는 상대에 대한 고백을 담아냈다.

특히 양홍원이 이 곡을 재생한 것이 관심을 모은 이유는 가사 때문이다. 'WNBA'에는 '우리 둘 다 불안했고 우린 서로를 의심하기 시작해(We´re both insecure, we both start to grow suspicious)', '너에게 가는 중이야, 네 얼굴 보고 하고 싶은 말이 있어(I´m comin´ your way, I´m right in your face withe somethin´ to say)' '자기야, 우리 관계는 절대 시들지 않을거야(Girl, we never gon´ fade)' '우리 사이의 거리도 점점 멀어져가(And the trips keep gettin´ longer and longer and longer)' 이라는 등 서로 확답을 주지 않은 불안정한 관계 속에서 느껴지는 감정들을 담은 가사가 포함됐다.

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양홍원은 지난달 18일 8년여 교제 끝에 모델 출신 원현주와 결혼식을 올렸다. 두 사람은 2023년 혼인신고를 마치고 2024년 딸을 낳았고, 육아일기 채널을 통해 팬들과 일상을 공유해왔다.

그런데 결혼 닷새 만에 A씨가 양홍원이 다른 여성 B씨와 숙박업소에 갔다는 폭로를 하며 불륜 의혹이 제기됐다. 양홍원 측은 B씨와 숙박업소에 간 것은 사실이지만, 애정행위는 없었다며 불륜 의혹을 부인했다. 폭로자 A씨 역시 급전이 필요해 30만원을 빌리려 했으나 거절당해 폭로를 하게 됐고, 양홍원과 B씨가 숙박업소에 함꼐 들어간 것은 봤지만 두 사람이 실제 불륜 사이였는지는 알지 못한다고 말을 바꿨다.

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그러나 원현주와 양홍원은 서로의 SNS 계정을 언팔로우했다. 딸과 함께 했던 육아일기 채널도 멈췄다. 이에 양홍원이 'WNBA'를 올린 것은 원현주를 향한 간접적인 고백이 아니냐는 의견이 제기됐다.

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다만 양홍원이 논란 이후에도 새벽까지 핼러윈 파티를 즐기고 밝게 웃으며 팬들과 인사하는 영상이 유포됐고, 스윙스의 청룡영화상 남자신인상 노미네이트를 축하하는 등의 행보를 보인 점을 지적하며 단순히 좋아하는 노래를 공유한 것일 수 있다는 반박도 나왔다.

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이런 가운데 양홍원은 논란이 됐던 결혼 소감을 삭제했다. 양홍원은 원현주와의 결혼식 당일 "아직도 천호동 모텔 들어가는 기분"이라는 글을 남겨 논란이 된 바 있다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com