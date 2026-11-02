임성한 작가, 이번엔 얼굴 드러낼까...'낚시 전력' 엄은향, 또 작업실 입성

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[스포츠조선 조민정 기자] 유튜버 엄은향이 드라마 작가 임성한과의 2주 합숙에 돌입했다. 앞서 임성한의 라이브 방송 출연을 예고했다가 전화 연결로만 진행해 '낚시성 방송' 논란에 휩싸였던 만큼 이번에는 베일에 싸인 임 작가가 실제 카메라 앞에 모습을 드러낼지 관심이 쏠리고 있다.

지난 1일 유튜브 채널 '엄은향'에는 '임성한 작가님네 갇히기 전 VLOG [임성한의 건강한 사육 EP.0]'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에는 엄은향이 임성한 작가의 작업실에 들어가 2주간 합숙 생활을 시작하기까지의 준비 과정이 담겼다.

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엄은향은 평소 임성한 작가의 팬을 자처하며 그의 작품을 패러디한 콘텐츠를 꾸준히 제작해왔다. 그러던 중 이를 접한 임 작가가 직접 연락을 취하면서 인연을 맺게 된 것으로 알려졌다.

앞서 엄은향은 임성한 작가로부터 건강 관리를 위한 합숙을 제안받았다. 평소 불규칙한 생활과 식습관을 이어오던 엄은향에게 임 작가가 직접 식사를 챙겨주고 생활 습관을 바꿔주겠다는 취지였다.

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엄은향은 지난 8월 5일 합숙을 앞두고 밀린 업무를 마무리하기 위해 사무실에서 숙식을 해결하는 등 바쁜 일상을 공개했다. 목감기에 걸린 상태에서도 일을 이어가던 그는 임 작가가 건강보조식품을 가져오지 말라고 당부했다며 고민하는 모습을 보이기도 했다.

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결국 합숙 당일 임성한 작가의 작업실에 도착한 엄은향은 화려한 실내 공간을 공개했다. 마치 임성한 작가의 드라마 속 주인공이 생활할 법한 침실이 눈길을 끌었다. 영상 말미에는 임성한 작가가 직접 준비한 음식을 맛보는 모습도 예고됐다. 엄은향은 음식을 맛본 뒤 "감칠맛 대박"이라며 감탄했다.

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다음 영상에서는 임 작가와의 본격적인 합숙 생활이 공개될 예정이다.

그러나 엄은향은 촬영 조건 중 하나가 임성한 작가를 카메라에 담지 않는 것이라고 밝혀 실제 얼굴 공개 여부에는 궁금증이 남았다.

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두 사람의 만남이 더욱 주목받는 이유는 지난 4월 불거진 라이브 방송 논란 때문이다. 당시 엄은향은 자신의 유튜브 채널에서 데뷔 36년 만에 임성한 작가가 라이브 방송에 출연한다고 예고해 화제를 모았다. 공식 석상에 좀처럼 모습을 드러내지 않는 임 작가였던 만큼 팬들의 관심이 집중됐다. 방송에는 임 작가의 이름표가 붙은 빈 의자까지 등장해 실제 출연에 대한 기대감을 높였다. 그러나 임성한은 방송 시작 약 1시간 뒤 전화로만 등장했고 일부 시청자들은 '낚시성 방송'이라며 불만을 쏟아냈다.

여기에 엄은향이 방송 중 "유튜버는 어그로를 끌어야 한다", "얼굴 나온다고 말한 적 없다"는 취지로 발언하면서 논란이 더욱 커졌다.

결국 엄은향은 지난 4월 20일 자신의 유튜브 커뮤니티를 통해 사과했다. 그는 "임성한 작가님 게스트 방송으로 어그로 끌어놓고 결국은 전화 연결이었던 점 사과드린다"며 "모두 제 욕심 때문에 빚어진 일"이라고 고개를 숙였다.

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이후 약 7개월 만에 두 사람의 협업이 다시 본격화된 셈. 지난 라이브 방송에서는 임성한이 엄은향에게 직접 건강 관리 방법을 알려주고 싶다며 자신의 작업실에서 2주간 생활하는 예능을 제안한 바 있다. 당시 엄은향이 요리를 잘하지 못한다고 걱정하자 임성한은 직접 음식을 만들어주겠다며 적극적인 모습을 보였다.

한편 임성한은 '보고 또 보고', '인어 아가씨', '하늘이시여', '오로라 공주', '결혼작사 이혼작곡' 등 수많은 화제작을 집필한 스타 작가다. 철저한 신비주의로 유명한 그는 지난 4월 엄은향과의 전화 인터뷰를 통해 오랜만에 대중과 소통했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com