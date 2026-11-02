샤이니 민호, 첫 마라톤 완주 '반칙 논란'…"등 밀어주는 모습 포착"

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 샤이니 민호가 생애 첫 풀코스 마라톤에서 3시간 18초라는 놀라운 기록을 세웠지만, 뜻밖의 논란에 휩싸였다. 레이스 도중 페이스메이커가 민호의 등을 밀어주는 모습이 포착되면서 외부 도움에 따른 규정 위반 가능성이 제기된 것이다.

민호는 지난 1일 열린 '2026 JTBC 서울마라톤'에 참가해 42.195km 풀코스를 3시간 18초 만에 완주했다. 첫 풀코스 도전임에도 3시간 이내 완주를 뜻하는 '서브3'에 불과 18초 모자란 기록을 세우며 뛰어난 체력을 입증했다.

민호는 대회 직후 자신의 SNS에 완주 사진과 함께 공식 기록증을 공개했다. 기록증에 따르면 민호의 평균 페이스는 1km당 4분 16초로, 코스 전체 순위는 1137위, 남자 부문 순위는 1112위였다.

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민호는 "sub3 실패……18초……그래도 너무 값진 경험. 인생이 마라톤인 이유"라며 아쉬움과 뿌듯함을 동시에 드러냈다. 이어 "30km 이후 엄청난 의지를 많이 괴롭혔네요. 아쉬움보다는 제 자신을 부족함을 많이 느낀 레이스였습니다"라며 "다시 도전한다 sub3 기다려라"라고 다음 도전을 다짐했다.

또한 "주로에서 응원해주신 많은 분들께 다시 한번 진심으로 감사합니다. 저의 도전은 계속됩니다. 지켜봐 주시고 응원해주세요"라며 응원을 보내준 팬들에게 감사 인사를 전했다.

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그러나 완주의 기쁨도 잠시, 온라인상에서는 민호가 달리는 과정에서 페이스메이커로 보이는 인물이 그의 등을 손으로 밀어주는 장면이 공개되며 논란이 불거졌다.

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페이스메이커는 마라톤에서 주자가 목표 기록에 맞춰 일정한 속도를 유지할 수 있도록 돕는 역할을 한다. 다만 단순히 함께 달리며 페이스를 조절하는 것과 신체 접촉을 통해 직접적인 추진력을 제공하는 것은 구분될 수 있다. 이에 일부에서는 민호의 등을 밀어준 행위가 경기 규정상 허용되는 도움의 범위를 넘어선 것 아니냐는 의문을 제기했다.

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민호는 자신의 SNS에 함께 달린 동료들과 찍은 사진을 공개하며 페이스메이커에 대한 감사의 마음을 전하기도 했다. 그는 "페이스메이커 해준 준형형님!!! 진짜 덕분에 좋은 기록 해냈어요 형은…최고예요"라며 고마움을 드러냈다.

이어 "한걸음을…형이 옆에서 달려주셔서 더 힘난 거 아시죠? 은섭님 마라톤을 촬영하느라 고생 많으셨어요. 다음에는 꼭 성공할게요. 그리고 우리 규림 코치님 어디가셨어요"라고 덧붙이며 함께한 이들에게 감사 인사를 남겼다.

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한편 실제로 세계육상연맹(WA)의 경기 규칙에는 선수에게 허용되지 않는 외부 조력의 범위가 명시돼 있다. 경기규칙 TR 6.3.1은 같은 경기에 참가하지 않는 사람이나 이미 추월당했거나 추월당할 예정인 선수 등이 페이스를 맞춰주는 행위를 금지하고 있으며, TR 6.3.5는 다른 선수나 관계자 등으로부터 전진을 돕는 물리적 지원을 받는 행위를 금지하고 있다.

다만 단순한 신체 접촉만으로 곧바로 규정 위반이 성립하는 것은 아니다. 실제로 추진력을 제공했는지, 해당 행위가 경기 진행에 어떤 영향을 미쳤는지 등을 종합적으로 살펴봐야 한다. 따라서 공개된 영상만으로 민호의 규정 위반 여부나 기록 무효 가능성을 단정하기는 어렵다.

olzllovely@sportschosun.com