"육아휴직 제도 예찬하더니"...‘나솔’ 34기 영철, 7급 공무원 퇴직설 확산

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[스포츠조선 조민정 기자] '나는 솔로' 34기 영철이 7급 공무원직에서 퇴사했다는 소문이 온라인을 중심으로 확산하고 있다. 방송에서 안정적인 직장과 육아휴직 제도를 결혼 생활의 장점으로 내세웠던 만큼 갑작스러운 퇴사설에 관심이 쏠리고 있다.

최근 직장인 익명 커뮤니티 블라인드에는 34기 영철이 공무원직을 그만뒀다는 취지의 글이 올라왔다.

공무원으로 표시된 한 이용자는 "의원면직 공문 올라옴"이라는 글을 남겼다. 의원면직은 공무원이 본인의 의사에 따라 퇴직하는 것을 뜻한다.

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이에 다른 이용자들은 "공문 떴으면 이미 끝났네?", "육휴 안정성으로 어필한 직장 관두고 뭐 한다?", "그만두는 이유도 알아?"라며 놀라움을 드러냈다. 글 작성자는 퇴사 이유를 묻는 질문에 "모름. 해외여행 다녀왔는데 공문 올라옴. 그만둔다는 말은 해외여행 가기 전에 해서 이미 그때 소문남. 면직 공문은 다녀와서 떴더라"고 주장했다.

해당 게시물의 캡처가 SNS로 퍼지자 누리꾼들은 "안정적인 육휴를 이야기했는데 퇴사라니", "나솔이 여러모로 인생 전환점의 트리거가 됐네", "공무원이 바로 퇴사할 수 있나?", "9급으로 들어와 7급까지 갔는데 퇴사?" 등의 반응을 보였다.

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일부에서는 방송 출연 이후 진로에 변화가 생긴 것 아니냐는 추측도 제기됐다. 반면 "이유가 있겠지", "뭘 해도 끈기 있게 잘할 것 같다"며 새로운 도전을 응원하는 반응도 나왔다.

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해당 내용은 온라인에서 제기된 주장이에 실제 면직 여부나 퇴사 사유가 공식적으로 확인된 것은 아니다.

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앞서 영철은 지난달 14일 방송된 ENA·SBS Plus '나는 솔로' 34기 다둥이 특집 자기소개에서 1990년생으로 충남 논산에서 근무하는 행정직 7급 공무원이라고 밝혔다. 과거 영어 강사로 일하다 공무원으로 전직한 그는 지난해 책을 60권 이상 읽었다며 독서와 투자 공부에도 관심이 많다고 소개했다.

결혼 후 육아 계획에 대해 "육아휴직도 있기 때문에 상대가 일 열심히 하시고 내가 아이를 보면 된다"고 밝혀 여성 출연자들의 호응을 얻었다. 이후 영철은 현숙에게 적극적으로 호감을 표현하며 34기의 주요 인물로 떠올랐다. 다만 지난 방송에서는 현숙의 경제력을 언급하거나 연애 관계를 '갑과 을'에 빗댄 발언으로 시청자들 사이에서 갑론을박을 부르기도 했다.

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한편 '나는 솔로'는 매주 수요일 오후 10시 30분 방송된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com